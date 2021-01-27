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Поставщики газа для населения обнародовали цены на февраль

Поставщики газа для населения обнародовали цены на февраль

Большинство газопоставляющих компаний обнародовали цены на газ на февраль для бытовых потребителей, которые не превышают установленный правительством уровень 6,99 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости распределения).

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

По состоянию на вечер вторника свои февральские цены обнародовали более 30 компаний.

При этом ряд из них предложил цены ниже предельного уровня. В частности, поставщик Megawatt предложил цену 6,88, "Агросинтез Трейдинг" – 6,88, "Энергетические ресурсы Украины" –6,90, "Волыньэнерго Сбыт" – 6,97, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр.

В свою очередь после публикации данных большинства конкурентов ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на февраль для бытовых клиентов цену на уровне 6,86 грн за кубометр.

Поставщики газа для населения обнародовали цены на февраль 01

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Автор: 

Джерело:  "ГазПравда"
газ (7906) Нафтогаз (3303) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+5
https://www.youtube.com/watch?v=0Byxc1k1nt0 Закачали 28 миллиардов кубов газа в хранилища по 2,6 - 2,4 грн за куб, а продают самому бедному в Европе населению по 6,99 + транспортировка. Это наглый грабёж украинцев. Ребята, давайте будем также нагло грабить олигархов и ихних слуг. Они нас с 1991 года грабят, уменьшили население Украины на 15 000 000 человек и если мы не возьмёмся за них сейчас, то через 60 лет украинцев и Украины не будет вообще. В лучшем случае оставшиеся в живых будут жить в резервации в чернобыльской зоне.
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27.01.2021 13:16
+2
"" Ребята, давайте будем также нагло грабить олигархов и ихних слуг ""
""Слуги" плачут,что госохрану не всем дают....так служат,так служат,что боятся народа которому ОБЕЩАЛИ служить. На данном этапе к слугам не подойти,а тем более к олигархам-грабителям со своей армией....
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27.01.2021 14:05
+1
Потрясающие скидки - на 1, 2 и даже! - 11 копеек!!!
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27.01.2021 10:26
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Потрясающие скидки - на 1, 2 и даже! - 11 копеек!!!
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27.01.2021 10:26 Відповісти
Вы не правы. не на 11коп,а на 23коп!!!!( 7.22-6.99=23коп).А это огромная разница,а не какая то какаяразница....
Удачи Вам!
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27.01.2021 12:04 Відповісти
Ну это кому как, вон рядом есть тарифы за январь так там у многих по 10 грн было.
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27.01.2021 12:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0Byxc1k1nt0 Закачали 28 миллиардов кубов газа в хранилища по 2,6 - 2,4 грн за куб, а продают самому бедному в Европе населению по 6,99 + транспортировка. Это наглый грабёж украинцев. Ребята, давайте будем также нагло грабить олигархов и ихних слуг. Они нас с 1991 года грабят, уменьшили население Украины на 15 000 000 человек и если мы не возьмёмся за них сейчас, то через 60 лет украинцев и Украины не будет вообще. В лучшем случае оставшиеся в живых будут жить в резервации в чернобыльской зоне.
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27.01.2021 13:16 Відповісти
викладайте план..

1. хто є олігархом ? кого будемо грабувати ?
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27.01.2021 14:04 Відповісти
"" Ребята, давайте будем также нагло грабить олигархов и ихних слуг ""
""Слуги" плачут,что госохрану не всем дают....так служат,так служат,что боятся народа которому ОБЕЩАЛИ служить. На данном этапе к слугам не подойти,а тем более к олигархам-грабителям со своей армией....
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27.01.2021 14:05 Відповісти
смотрим цены за декабрь: все газзбуты - установили одну и ту же цену. другие поставщики почему-то могли себе позволить цену аж на 2-3 гривны ниже.
монополия.
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27.01.2021 13:58 Відповісти
"все газзбуты" - це хвірташ
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27.01.2021 14:05 Відповісти
потому и жирным выделил последнее слово.
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27.01.2021 14:11 Відповісти

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