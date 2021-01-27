Поставщики газа для населения обнародовали цены на февраль

Большинство газопоставляющих компаний обнародовали цены на газ на февраль для бытовых потребителей, которые не превышают установленный правительством уровень 6,99 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости распределения).

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

По состоянию на вечер вторника свои февральские цены обнародовали более 30 компаний.

При этом ряд из них предложил цены ниже предельного уровня. В частности, поставщик Megawatt предложил цену 6,88, "Агросинтез Трейдинг" – 6,88, "Энергетические ресурсы Украины" –6,90, "Волыньэнерго Сбыт" – 6,97, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр.

В свою очередь после публикации данных большинства конкурентов ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на февраль для бытовых клиентов цену на уровне 6,86 грн за кубометр.

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.