Ривненская АЭС потратит 9 миллионов на проект дата-центра для компании по майнтингу биткоинов

Обособленное подразделение "Ривненская АЭС" государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" заказало ООО "Киевская энергетическая строительная компания" (КЭСК) выполнение проектных работ для строительства центра обработки данных на территории атомной станции за 8,92 млн грн.

Согласно данным в системе публичных закупок ProZorro, сейчас ожидается подписание договора с победителем соответствующего тендера, передает БизнесЦензор.

Единственным конкурентом торгов на тендере было ООО "Укрэнергобудпроект", которое предлагало выполнить работы на 5,6 тыс. грн дороже.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен разработать документацию для строительства центра разработки данных, целью создания которого указано "размещение государственных реестров, электронных архивов, вычислительных мощностей и тому подобное, используя при этом электроэнергию, которая производится НАЭК "Энергоатом".

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств от продажи электроэнергии АЭС в рамках инвестиционной программы РАЭС на 2021 год.

Срок выполнения работ разбит на этапы, полностью они должны быть завершены до 31 августа 2022 года.

Учредителями ООО "Киевская энергетическая строительная компания" в госреестре указаны Алла Бровко и ЧАО "СВСДнепр". Ранее бенефициарами последнего были Владимир Выпирайло, Владимир Немировский, Николай Кравченко, Сергей Бондаренко и Юрий Терляев. Cейчас ее бенефициаром указан Выпирайло, а подписантом – Кравченко.

Как сообщалось, еще до проведения тендера, в октябре 2020 года, Ривненская АЭС сообщала о договоренности между "Энергоатомом" и компаниями Bitfury Group и "Киевская энергетическая строительная компания" о строительстве дата-центра в промышленной зоне города Вараш с использованием мощностей АЭС. Общее потребление центра планировалось в объеме 250 МВт с возможностью расширения до 500 МВт.

Перед этим, 13 октября 2020 года, НАЭК "Энергоатом" и голландская компания Bitfury Holding B.V. подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью создания дата-центров на территориях АЭС Украины.

Напомним, в мае на то время и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты.

В 2018 году связанный с Bitfury венчурный капиталист Билл Тай заявлял, что одна из ведущих мировых компаний, занимающихся "добычей" криптовалюты, может в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции.

В 2017 году Кабинет министров Украины подписывал меморандум с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии блокчейн (Blockchain).

Bitfury была основана в 2011 году с целью промышленного майнинга биткойнов. Сейчас это многопрофильная блокчейн-компания, крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном "Биткойна".

Компания владеет дата-центрами в Исландии и Грузии, которые используются для майнинга. Ранее у компании был дата-центр в Финляндии, но он проработал всего год, так как майнинг в Финляндии оказался невыгоден