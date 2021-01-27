НАБУ объявило в розыск бывшего главу Налоговой службы, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Соответствующее постановление 21 декабря вынес детектив НАБУ, сообщает издание "Слово и дело".

В тот же день детектив приостановил расследование дела в связи с объявлением Верланова в розыск.

Однако, адвокат бывшего главы Налоговой службы подал жалобу и просил отменить постановление детектива об объявлении в розыск подозреваемого и о приостановлении следствия. Защитник указывал, что детектива на дату вынесения постановления якобы было известно место проживания Верланова.

Изучив жалобу, судья отказал в ее удовлетворении. Он указал, что адвокат не предоставил документов, подтверждающих место жительства Верланова.

В свою очередь сам бывший глава Налоговой заявил, что сейчас проживает в Германии и детективам НАБУ об этом известно.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому, решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", – написал Верланов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Офис генпрокурора сообщил бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч . 2 ст. 364 УК Украины).



По версии следствия, Верланов якобы незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,25 млрд грн, из-за чего бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Ранее сам Сергей Верланов заявил Цензор.Нет, что Служба безопасности Украины готовится вручить ему подозрение из-за якобы допущенных нарушений во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

В пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" уточнили, что речь идет об обвинении компании в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годы. Предприятия отрицает свою вину.

В компании пояснили, что в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.

Однако компания предоставила свои возражения к акту проверки, а также обжаловала полученные решения в Государственной налоговой службе. В результате рассмотрения поданной жалобы в установленном действующим законодательством порядке доначисленные обязательства уменьшились вдвое – до 3,5 млрд грн. Эти суммы оспариваются в суде.

Напомним, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля 2020 года уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта того же года, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака, откуда тоже ушел спустя несколько месяцев.