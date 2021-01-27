Компании из Словакии закачали в украинские хранилища 1,5 миллиарда кубометров газа

Компании из Словакии хранят в украинских подземных хранилищах 1,5 млрд кубометров газа.

Об этом первый заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня в украинских хранилищах хранится 8,7 млрд куб. м природного газа, принадлежащего компаниям-нерезидентам. Из них – 1,5 млрд куб. м хранят наши заказчики из Словакии. Таким образом, словацким компаниям принадлежит 7% всего газа в украинских ПХГ", – сообщил Перелома по итогам Словацко-Украинского форума.

Он уточнил, что словацкие компании в Украине используют услуги хранения газа в режиме "таможенный склад" и транспортировки по специальному тарифу short haul.

"Уверен, что наши страны еще имеют потенциал для дальнейшего сотрудничества. Вскоре планируем представить новую, совместную с "Украинской энергетической биржей" услугу, которая существенно повысит прозрачность операций с газом, который хранится в ПХГ. Уверен, это станет рычагом для налаживания более тесного и плодотворного сотрудничества с нашими иностранными и, в частности, словацкими коллегами", – добавил Перелома.

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м.

Напомним, за минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В позапрошлом отопительном сезоне, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).