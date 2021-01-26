Госдолг вырос за месяц на $6 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) – до $79,9 млрд, в гривневом – на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд – до $44,51 млрд.

Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% – до $10,35 млрд, в гривне – на 1,21%, до 292,7 млрд грн.

В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом, отмечает Интерфакс-Украина.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга снизилась до 36,16%, в СПЗ – до 14,21%, в японской иене – до 0,64%, тогда как в евро – выросла до 13,94%, в гривне – до 35,05%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$1 на начало 2020 года.