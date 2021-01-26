Госдолг вырос за месяц на $6 миллиардов, – Минфин
По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) – до $79,9 млрд, в гривневом – на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд – до $44,51 млрд.
Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% – до $10,35 млрд, в гривне – на 1,21%, до 292,7 млрд грн.
В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом, отмечает Интерфакс-Украина.
По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга снизилась до 36,16%, в СПЗ – до 14,21%, в японской иене – до 0,64%, тогда как в евро – выросла до 13,94%, в гривне – до 35,05%.
Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$1 на начало 2020 года.
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внешний госуд гарантир внутренний в млн грн
на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9 начало
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8 финал
Для України важливі тільки борги перед іноземними країнами. Бо їх прийдеться віддавати в доларах чи тепер вже навіть у євро. А Україна їх не печатає. Тобто щоб вони в неї появились треба щось продати, експортувати, чи пожертвувавши курсом викупити їх на ринку. Но він тупий і таке не розуміє, або не хоче розуміти так як його робота хвалити опзж.
банда рвет бюджет и экономику, а нам видосики про плохого Порошенко...
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
долг был в 4 раза меньше!!!!!!!
Такое впечатление, что налоги в стране уже совсем не собирают. Ибо вся доходная часть бюджета - триллион гривень. Если в месяц брать по 150 млрд грн., то это по году 1,8 трлн. грн. Ну да, не весь триллион - это налоги, понятно, там есть и заимствования (и их много), но не до такой же степени, чтобы 15% годового бюджета занять только за один месяц . . .
Пацаны, вы дохозяйничались, по ходу, до ручки . . . А кто всё это отдавать будет ?
дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза
и стал наибольшим за последние десять лет.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
задолженность ордло за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ