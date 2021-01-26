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Госдолг вырос за месяц на $6 миллиардов, – Минфин

Госдолг вырос за месяц на $6 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. 

В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) – до $79,9 млрд, в гривневом – на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд – до $44,51 млрд.

Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% – до $10,35 млрд, в гривне – на 1,21%, до 292,7 млрд грн.

В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом, отмечает Интерфакс-Украина.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга снизилась до 36,16%, в СПЗ – до 14,21%, в японской иене – до 0,64%, тогда как в евро – выросла до 13,94%, в гривне – до 35,05%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$1 на начало 2020 года.

Автор: 

держборг (1083) Мінфін (2916)


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Топ коментарі
+5
наголосовали!
банда рвет бюджет и экономику, а нам видосики про плохого Порошенко...
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27.01.2021 00:06
+4
покажіть графік росту держборгу. Для наочності.
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27.01.2021 06:34
+2
это потому что он в гривне. курс доллара поменялся - поменялся и размер долга в гривне
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27.01.2021 14:22
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Какая ерунда у нас милинофф милиядофф не считано
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26.01.2021 20:37 Відповісти
Результат нікомууну не потрібного лохдауну.
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26.01.2021 20:41 Відповісти
Зато не Порошенко...
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26.01.2021 21:35 Відповісти
смотри сюда это то что назанимали ПОРОшенко яценюк и гройсмэн

внешний госуд гарантир внутренний в млн грн

на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9 начало

на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8 финал
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27.01.2021 13:53 Відповісти
и что можно понять из твоей таблицы?
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27.01.2021 14:21 Відповісти
Нічого там поняти не можна. Він або тупа мавпа або бот.
Для України важливі тільки борги перед іноземними країнами. Бо їх прийдеться віддавати в доларах чи тепер вже навіть у євро. А Україна їх не печатає. Тобто щоб вони в неї появились треба щось продати, експортувати, чи пожертвувавши курсом викупити їх на ринку. Но він тупий і таке не розуміє, або не хоче розуміти так як його робота хвалити опзж.
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27.01.2021 14:58 Відповісти
А слабо привести цю саму статистику не в гривні, а в доларах та додати співвідношення держ.борг/ВВП ?
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27.01.2021 15:58 Відповісти
Нормально так за месяц погуляли. Зато нам про рост золотовалютных резервов втирают каждый день. Чем же вы Ахметову будете отдавать *зельоные тарифы* $2 млрд. в конце года?
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26.01.2021 22:52 Відповісти
наголосовали!
банда рвет бюджет и экономику, а нам видосики про плохого Порошенко...
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27.01.2021 00:06 Відповісти
А это ЗЛОЧИНЕЦ ЯНУКОВИЧ
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
долг был в 4 раза меньше!!!!!!!
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27.01.2021 13:56 Відповісти
это потому что он в гривне. курс доллара поменялся - поменялся и размер долга в гривне
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27.01.2021 14:22 Відповісти
покажіть графік росту держборгу. Для наочності.
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27.01.2021 06:34 Відповісти
Зато гривня посттоянно укрепляется, и тут обворовывают народ
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27.01.2021 08:43 Відповісти
Не хило так самый честный Президент / парламент / Уряд денег за месяц занимают . . .
Такое впечатление, что налоги в стране уже совсем не собирают. Ибо вся доходная часть бюджета - триллион гривень. Если в месяц брать по 150 млрд грн., то это по году 1,8 трлн. грн. Ну да, не весь триллион - это налоги, понятно, там есть и заимствования (и их много), но не до такой же степени, чтобы 15% годового бюджета занять только за один месяц . . .

Пацаны, вы дохозяйничались, по ходу, до ручки . . . А кто всё это отдавать будет ?
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27.01.2021 10:13 Відповісти
После нас хоть потоп, это принцип работы нынешней власти.
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27.01.2021 10:24 Відповісти
В принципе прогнозируемый результат. Думаю с учетом того, что сей час начнется пик по субсидированию, да и плюс 8 тыс. ПП-шникам, плюс "повышение" минималки... понесется бюджет в рай...
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27.01.2021 12:33 Відповісти
Экономика по-зеленому - будем кушать зеленый хлеб
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27.01.2021 13:02 Відповісти
Все по плану, жити стало краще веселіше.
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27.01.2021 13:22 Відповісти
ТАК ПРАЗДНИКИ ЖЕ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИКА )))
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27.01.2021 13:43 Відповісти
По сравнению с 2019 годом
дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза
и стал наибольшим за последние десять лет.
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27.01.2021 14:38 Відповісти
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
задолженность ордло за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.


По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Неплохо работае власть, набрав 6 миллрд. $, долга за 1 мес, которые не возможно отдать даже если бы он пошли не на разворовывание, а на инвестиции, где вы видели, что бы инвестиции превышали прибыль 12-18%, которые выплачивает Украина, пов откуда берутся эти долги чистая пирамида, проценты на проценты так и накрутили нам долги, которые отдавать не Гонтаревой, Маркаровой, Смолию , Порошенку и Зеленкму с нынешним мин.финансов, фамилию это наглого мудачка забыл, а народу, все снимут с нас до копейки, заберут даже кислородом в больницах, а вышеназванные товарищи будут "страдать" на чужбине в Лондоне или на Гаваях в собсвенных вилах.
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27.01.2021 15:14 Відповісти

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