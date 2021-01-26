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Lufthansa перестанет пускать на борт пассажиров в медицинских масках

Lufthansa перестанет пускать на борт пассажиров в медицинских масках

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Об этом говорится в разъяснениях для пассажиров на сайте перевозчика.

"С 1 февраля 2021 на рейсах в и из Германии разрешаться только маски для лица следующих стандартов: стандартные или хирургические маски FFP2, KN95 и N95. Их нужно носить при посадке, на борту и при выходе из самолета. Маски из ткани больше не будут разрешены", - говорится в сообщении, передает Европейская правда.

Исключения из этого положения могут быть сделаны по состоянию здоровья. Исключение будет принято только в том случае, если пассажир может предъявить текущий (не старше 48 часов) отрицательный результат теста COVID-19 вместе с медицинским сертификатом, форму которого необходимо загрузить на сайте Lufthansa.

Маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от других масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.

Ранее немецкие власти объявили, что 34,1 млн граждан, особенно подверженных риску заражения коронавирусом, получат респираторы FFP2 из-за новых штаммов коронавируса.

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Джерело:  Европейская правда
авіація (2231) Lufthansa (101) коронавірус (3209)


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Не пишите не проверенную информацию. На рейсах Люфтганзы, как и везде в Германии, запрещены только самодельные маски, тканевые НЕ медицинские и так далее. Обычные медицинские , это и есть так называемые хирургические, разрешены. В Германии их ещё называют OП масками. Надоедает читать информацию на русском языке, которая не соответствует действительности.
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27.01.2021 08:54 Відповісти
Это цензор передрал статью не читая, вчера была информация, что разговор идет именно за маски, перешитые из трусов.
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27.01.2021 09:42 Відповісти

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