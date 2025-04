S&P может снизить рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний мира

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings предприняло различные негативные действия по отношению к рейтингам крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Аналитики агентства полагают, что энергопереход, волатильность цен и снижение рентабельности усиливают риски для производителей углеводородов. Чтобы отразить это в рейтингах, они пересмотрели оценку рисков для отрасли до умеренно высокого со среднего, передает Интерфакс-Украина.

"Мы поместили рейтинги девяти компаний и их подразделений на пересмотр с возможностью снижения, поскольку мы анализируем последствия более высоких бизнес-рисков для них. Мы пересмотрели прогноз для рейтингов двух компаний на "негативный". - говорится в сообщении S&P GR.

Ожидается, что пересмотр рейтингов будет завершен в течение нескольких недель.

На пересмотр с возможностью снижения (Watch Neg) были поставлены рейтинги Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и Imperial Oil Ltd. (у всех "АА"), Royal Dutch Shell Plc ("АА-"), Shell Energy North America (US) L.P., Total SE, China Petrochemical Corp., China Petroleum & Chemical Corp., China National Offshore Oil Corp. и CNOOC Ltd. (у всех "А+"), ConocoPhillips ("А"), Woodside Petroleum Ltd. ("ВВВ+"), Canadian Natural Resources Ltd. ("ВВВ").

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг BP на уровне "A-/A-2" и Suncor Energy Inc. на отметке "BBB+/A-2", при этом изменив прогнозы для них на "негативный" со "стабильного".