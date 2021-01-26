Мировые расходы на IТ в этом году вырастут на 6,2%, – Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (IТ) в 2021 году увеличатся на 6,2% и достигнут $3,9 трлн.

Это прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc., передает Интерфакс-Украина

В 2020 году они снизились на 3,2% – до $3,7 трлн.

При этом в конце октября аналитики компании предполагали, что подъем IТ-расходов в 2021 году составит 4%.

"Беспрецедентная скорость цифровой трансформации в 2020 году для удовлетворения требований удаленной работы, образования и новых социальных норм превратила локдаун и меры социального дистанцирования в палку о двух концах, что снизило негативное влияние пандемии на IТ-расходы в преддверии Нового года", – сообщается в отчете компании.

Все сегменты рынка вернутся к росту в этом году, при этом ожидается, что сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем (+8,8%) из-за более широкого распространения практики перевода сотрудников на удаленную работу.