Выполнение обязательств перед ЕС в сфере транспорта выросло до 34%, – Криклий

Общий процент выполнения украинской стороной всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС в области транспорта вырос с 19% в 2019 году до 34% в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, по итогам встречи министра Владислава Криклия с послом Европейского союза, главой Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасом.

Стороны обсудили состояние имплементации законодательства ЕС в области транспорта, а также дальнейшее сотрудничество по разным инфраструктурными направлениям.

Криклий поблагодарил европейскую сторону за поддержку и сообщил о прогрессе Министерства в исполнении евроинтеграционных обязательств Украины. Так, по системе "Пульс Соглашения" общий процент выполнения украинской стороной всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации в области транспорта вырос с 19% в 2019 году до 34% в 2020 году.

Криклий также выразил надежду, что подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским союзом состоится в ближайшее время, и Украина рассчитывает на поддержку ЕС в этом вопросе.

Стороны также обсудили состояние дел и дальнейшие планы по развитию внутренних водных путей Украины. Криклий сообщил, что в связи с принятием закона "О внутренних водных путях" в декабре прошлого года Министерство уже начало работу по разработке соответствующих нормативно-правовых актов для обеспечения реализации норм этого закона.

Министр поблагодарил европейскую сторону за проект технической помощи "Содействие транспортному развитию реки Днепр" и выразил необходимость дополнительной экспертной поддержке ЕС путем его продления или в рамках следующего проекта. По его словам, включение внутренних водных путей Украины в региональную сеть TEN-T, открывает возможности для поощрения инвестиций МФО в развитие речной инфраструктуры, остается актуальным для украинской стороны. Поэтому со своей стороны Украина ожидает активное сотрудничество по этому направлению.

Кроме этого, участники встречи обсудили либерализацию международных автоперевозок между Украиной и странами ЕС. Криклий поблагодарил за готовность европейской стороны к этому диалогу и предложил создать отдельную рабочую группу с представителями ЕС для отработки данного вопроса.