Программа поддержки авиаотрасли будет разработана в ближайшее время, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал в ближайшее время финализировать видение по законопроекту, который позволит сделать программу по поддержке авиаотрасли.

Об этом Криклий рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы уже завершили консультации с Минфином. Надеюсь, что уже через неделю-две у нас будет финализировано видение по законопроекту, который нам позволит сделать программу по поддержке авиаотрасли и обеспечить ее той необходимой поддержкой, чтобы она смогла пройти этот турбулентный период", - сказал Криклий.

По слова Криклия, авиакомпании смогут получить средства уже в этом году.

Он также рассказал, что на конец 2020 года Украина вышлв на менее трети - 28% - объема перевозки пассажиров показателей 2019 года.

"Ожидания и прогнозы постоянно меняются. Если раньше Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА говорила о том, что объем перевозок полностью восстановится на 2023 год, то уже сейчас в них прогнозы на 2024 год. Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок 2019 года. Напомню, что 2019 год был самым успешным для авиации, больше всего пассажиров было перевезено. Уже в 2022 году - примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был к пандемии", - рассказал Криклий.