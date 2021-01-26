Минцифры хочет открыть 15 центров "Дія.Бизнес" в регионах

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в этом году открыть от 7 до 15 центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в разных городах Украины.

Об этом сообщила заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030, передает Укринформ.

."В этом году мы планируем открыть от 7 до 15 таких центров ("Дія.Бизнес"). Мы уже сейчас общаемся с такими городами, как Черкассы, Винница, Ужгород, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье, Кременчуг и другими", - сказала Ионан.

Она отметила, что в 2020 году в Украине было открыто 3 таких центра: в Харькове, Николаеве и в КНУ им. Шевченко.

Ионан напомнила, что центры "Дия.Бизнес" - это часть масштабного национального проекта Минцифры по развитию предпринимательства в Украине.

Вторая часть проекта - онлайн-платформа "Дия.Бизнес", на которой можно получить услуги по бесплатному консалтингу и пройти бесплатное обучение в онлайн-школе. Также на платформе доступны: интерактивный справочник, кейсы, новости, каталог выставок и событий для предпринимателей и много другой информации, которая может потребоваться и интересной для бизнес-сообщества.

По словам заместительницы министра, в прошлом году платформой воспользовались 500 тыс. человек, а всего на сайте создано более 14 тыс. личных кабинетов предпринимателей. Обучение в онлайн-школе уже начали 5 ьыс. пользователей.

Минцифры планирует расширять возможности платформы. Так уже в первом-втором квартале этого года будет запущена платформа инпакт-инвестирования для малого и среднего бизнеса. Также в ведомстве планируют запустить маркетплейс финансовых продуктов и аутсорсинговую платформу.

Онлайн-платформу для предпринимателей "Дия.Бизнес" Минцифры запустило 28 февраля 2020 года. Первый в Украине центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" заработал 1 июля в Харькове.

Национальная экономическая стратегия-2030 разрабатывается рабочей группой Кабинета министров на платформе Центра экономического восстановления. Обсуждение проекта Национальной экономической стратегии-2030 началось 22 января и продлится до 10 февраля.