Нацбанк утвердил новые требования к банковским договорам

Национальный банк Украины установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах.

Указанные требования утверждены постановлением правления НБУ №7 от 22 января "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг", передает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, постановление вступит в силу с 27 апреля, поэтому у банков есть три месяца для выполнения новых норм и раскрытия полной информации в договорах.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Согласно изменениям, теперь банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.

В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и другое.

В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

Кроме того, банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

"Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслугах и его умеренному решению о заключении договора", – отмечается в сообщении.

При этом в НБУ уточнили, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг.

В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.