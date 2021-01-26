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Черкасский "Азот" Фирташа проиграл Налоговой службе спор на 240 миллионов

Черкасский

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ПАО "Азот" (Черкассы), который оспаривал решения Офиса крупных налогоплательщиков от 16 августа 2017 года о доначислении налогов на 236 млн грн.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 21 января, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, Офис крупных налогоплательщиков ГФС провел проверку ПАО "Азот" по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при осуществлении контролируемых операций по импорту природного газа от Ostchem Holding Limited (Кипр), а также экспорта минеральных удобрений в пользу NF Trading AG (Швейцария) за период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года.

По результатам проверки был составлен акт, а на основе него (с учетом внесенных изменений) Офис крупных налогоплательщиков вынес налоговые уведомления-решения, которыми была увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль на 43,6 млн грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения за 2014 год на 192,4 млн грн.

По результатам административного обжалования ГФС оставила налоговые уведомления-решения без изменений.

Не согласившись с этим, ПАО "Азот" обратилось с иском в суд и Окружной админсуд Киева этот иск удовлетворил, отменив налоговые уведомления-решения.

Однако Шестой апелляционный админсуд в марте 2019 года пришел к выводу, что решение суда первой инстанции было ошибочным, признав правомерным увеличение истцу налоговых обязательств и уменьшение отрицательного значения объекта налогообложения по результатам контролируемых операций.

В итоге Верховный Суд решил оставить без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда.

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Напомним, в октябре 2019 года Верховный Суд подтвердил постановление Восьмого апелляционного админсуда, которым ЧАО "Ривнеазот" было отказано в удовлетворении иска к Офису крупных налогоплательщиков ГФС об отмене налоговых уведомлений-решений от 14 августа 2017 года.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил правомерность увеличении суммы денежного обязательства по платежом налог на прибыль для "Ривнеазота" на 56,4 млн грн, а также об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 1,62 млрд грн.

Среди причин доначисления налогов Офис крупных налогоплательщиков указывал, что реализация "Азотом" продукции (удобрений и азотных соединений) для связанной структуры (NF Trading AG) происходила по ценам ниже чем полная себестоимость такой продукции.

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Джерело:  Finbalance
Верховний Суд (372) Держприкордонслужба (604) податкова (342) Фірташ (618) Азот (48)


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Ай-йяй-йяй!.Не пойти навстречу такому "уважаемому" человеку. Это как то не по украински. Что то тут не так. Явно не типично для реалий Украины. Впрочем... Как тут не вспомнить историю с банком (да и не только) Коломойского. Но как раз эта аналогия и и наводит на определенные мысли.
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26.01.2021 19:48 Відповісти

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