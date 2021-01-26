Черкасский "Азот" Фирташа проиграл Налоговой службе спор на 240 миллионов

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ПАО "Азот" (Черкассы), который оспаривал решения Офиса крупных налогоплательщиков от 16 августа 2017 года о доначислении налогов на 236 млн грн.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 21 января, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, Офис крупных налогоплательщиков ГФС провел проверку ПАО "Азот" по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при осуществлении контролируемых операций по импорту природного газа от Ostchem Holding Limited (Кипр), а также экспорта минеральных удобрений в пользу NF Trading AG (Швейцария) за период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года.

По результатам проверки был составлен акт, а на основе него (с учетом внесенных изменений) Офис крупных налогоплательщиков вынес налоговые уведомления-решения, которыми была увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль на 43,6 млн грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения за 2014 год на 192,4 млн грн.

По результатам административного обжалования ГФС оставила налоговые уведомления-решения без изменений.

Не согласившись с этим, ПАО "Азот" обратилось с иском в суд и Окружной админсуд Киева этот иск удовлетворил, отменив налоговые уведомления-решения.

Однако Шестой апелляционный админсуд в марте 2019 года пришел к выводу, что решение суда первой инстанции было ошибочным, признав правомерным увеличение истцу налоговых обязательств и уменьшение отрицательного значения объекта налогообложения по результатам контролируемых операций.

В итоге Верховный Суд решил оставить без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда.

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Напомним, в октябре 2019 года Верховный Суд подтвердил постановление Восьмого апелляционного админсуда, которым ЧАО "Ривнеазот" было отказано в удовлетворении иска к Офису крупных налогоплательщиков ГФС об отмене налоговых уведомлений-решений от 14 августа 2017 года.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил правомерность увеличении суммы денежного обязательства по платежом налог на прибыль для "Ривнеазота" на 56,4 млн грн, а также об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 1,62 млрд грн.

Среди причин доначисления налогов Офис крупных налогоплательщиков указывал, что реализация "Азотом" продукции (удобрений и азотных соединений) для связанной структуры (NF Trading AG) происходила по ценам ниже чем полная себестоимость такой продукции.