Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 7,5 миллиарда
Министерство финансов на состоявшемся 26 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, облигации сроком обращения 6 месяцев размещены на 479,16 млн грн. Благодаря ограничения предложения Минфин смог снизить ставку по этим ОВГЗ до 9,86% годовых, тогда как в начале января она составляла 10,73% годовых.
От продажи облигаций сроком обращения 17 месяцев (с погашением 15 июня 2022 года) поступило 3,62 млрд грн под 11,68% годовых.
Двухлетние ОВГЗ были проданы на 3,01 млрд грн под 11,81%, неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,94% годовых.
Трехлетние облигации разместили на 438,72 млн грн под неизменные 12,15%.
Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на состоявшемся 19 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 12,33 млрд грн.
В частности, самые короткие трехмесячные облигации размещены на 489,65 млн грн. При этом средневзвешенная ставка по ним впервые за последние месяцы снизилась с 10% до 9,18% годовых.
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