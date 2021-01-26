Россия приостановила экспорт подсолнечника и рапса

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился.

Согласно данным "Центра агроаналитики", подведомственного Минсельхозу РФ, после повышения экспортных пошлин на эти виды продукции с 11 по 17 января подсолнечник и рапс из РФ не экспортировались, передает Интерфакс.

Экспорт остановился за неделю до повышения пошлин.

Россия с 9 января повысила экспортные пошлины на подсолнечник и рапс до 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Как сообщалось, власти РФ также планируют повысить с 1 марта экспортную пошлину на пшеницу до 50 евро за тонну, а также ввести с 15 марта пошлину на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну, ячменя – 10 евро за тонну.

На экспортных рынках зерновых Россия конкурирует с Украиной, а введенние этой страной ограничений влияет на мировые цены на зерно.

Ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

Из-за этого ассоциации "Союз птицеводов Украины", "Свиноводы Украины", "Тваринпром", "Союз кормопроизводителей Украины" призвали ограничить экспорт кукурузы, чтобы не допустить резкого подорожания кормов.