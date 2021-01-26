Перевозки пассажиров рухнули в карантинном году на 40%, – Госстат

Транспортные компании Украины в 2020 году перевезли 2,57 млрд пассажиров, что на 39,7% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина

Пассажирооборот транспортных предприятий в 2020 году составил 49,4 млрд пас. км, что на 53,9% меньше, чем в 2019 году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в 2020 году воспользовалось 67,8 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 56,2% меньше, чем в 2019 году, а услугами автомобильного транспорта – 1,08 млрд пассажиров (-40%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 65% – до 4,8 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за 2020 год трамваями воспользовалось 422,8 млн пассажиров (-32,6% к 2019 году), метрополитеном – 411,1 млн (-42,5%), троллейбусами – 579 млн (-38,8%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 54% и составила около 300 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.