Apple вернула себе первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира

Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира впервые с 2016 года, обойдя Amazon и Google.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость бренда Apple в рейтинге за 2021 год оценивается в $263,4 млрд, что на 87% выше, чем годом ранее.

Второе и третье место в рейтинге самых дорогих брендов мира 2021 года занимают бренды интернет-ритейлера Amazon.com Inc., стоимость которого выросла на 15% – до $254,2 млрд, и Google ($191,2 млрд, рост на 1%), входящей в Alphabet Inc.

В десятку самых дорогих брендов мира также входят Microsoft ($140,4 млрд), Samsung ($102,6 млрд), Walmart ($93,19 млрд), Facebook ($81,48 млрд), ICBC ($72,8 млрд), Verizon ($68,9 млрд) и WeChat ($67,9 млрд).

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При этом самым быстрорастущим брендом в рейтинге Brand Finance Global 500 стала Tesla, который оценили в $32 млрд. Бренд производителя электромобилей подорожал за год на 158%.

Второе место по темпам роста (+108%) занял бренд Alibaba.com, подорожавший до $39,2 млрд.

Традиционные ритейлеры, успешно внедрившие технологии в период пандемии, также показали хорошие результаты. Так, бренд Walmart подорожал на 20%, до $93,2 млрд, выйдя на шестое место в рейтинге.

В то же время последствия пандемии оказались особенно ощутимыми для авиакомпаний и представителей аэрокосмической отрасли – на них пришлось шесть из десяти наиболее значительно подешевевших брендов в рейтинге Brand Finance.

В частности, стоимость бренда Boeing упала на 40%, до $13,6 млрд, American Airlines – также на 40%, до $5,3 млрд, Airbus – на 36%, до $9,1 млрд.

Американские и китайские компании преобладают в рейтинге Brand Finance Global 500 за 2021 год, на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов. На первом месте по показателю "сила бренда" – китайская WeChat, которая в этом году обошла Ferrari.