Транспортные предприятия сократили перевозки грузов за год на 11%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в 2020 году сократили перевозку грузов на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 600 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за год сократился на 14,3% – до 290,3 млрд ткм.

Согласно статданным, за 2020 год железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 305,5 млн тонн грузов, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году.

Автомобильным транспортом перевезено 191,3 млн тонн (- 21,7%), водным – 5,6 млн тонн (- 8,3%), трубопроводным – 97,5 млн тонн (- 13,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 6,7%).