Транспортные предприятия сократили перевозки грузов за год на 11%, – Госстат
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в 2020 году сократили перевозку грузов на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 600 млн тонн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.
По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за год сократился на 14,3% – до 290,3 млрд ткм.
Согласно статданным, за 2020 год железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 305,5 млн тонн грузов, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году.
Автомобильным транспортом перевезено 191,3 млн тонн (- 21,7%), водным – 5,6 млн тонн (- 8,3%), трубопроводным – 97,5 млн тонн (- 13,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 6,7%).
Джерело: Интерфакс-Украина
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