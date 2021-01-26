Мининфраструктуры готовит к концессии шесть ж/д вокзалов, – Криклий

Министерство инфраструктуры готовит к концессии шесть железнодорожных вокзалов.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина.

"По концессии вокзалов у нас движение происходит вперед, все планово. У нас шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии, включая киевский вокзал. Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессию передавать не в одиночку, а неким набором. Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: есть один большой вокзал и один вокзал поменьше. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему в донагрузку", - объяснил Криклий.

По его словам, это должно стать более справедливой моделью.

"Мы понимаем, что тогда мы скорее сможем охватить и дойти до нескольких целей. Первая - чтобы вокзалы развивались и становились торгово-развлекательными зонированный комплексами, которые будут обеспечивать всеми сервисами и удобствами пассажиров, что сейчас невозможно делать. Во-вторых, это прозрачные поступления от этих вокзалов. Потому что сейчас различные коррупционные проявления могут быть и министерство не может за этим следить, за этим компетентные органы следят. И третья задача - это на самом деле является непрофильным активом. И когда мы говорим о какой-то оптимизации численности людей, то это один из лучших сценариев, когда приходит концессионер, как у нас происходит на примере портов, и он сразу берет на себя обязательства в том числе и по работникам, что они останутся у него работать", - рассказал Криклий.

Таким образом вокзалы перестанут быть убыточными объектами и смогут генерировать доходы от этих концессионных платежей.

Криклий рассказал, что первые конкурсы планируется запустить уже в этом году.

"Уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры технико-экономической оценки этих объектов для того, чтобы готовить концессионные конкурсы. Но конкурсы хотим уже в этом году запустить", - сказал Криклий.

Первыми вокзалами, предложенными для концессии, станут киевский с винницкий.

"Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. По этим объектам еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это логично, учитывая локацию. Если они находятся на большом расстоянии, то у компаний, которые будут инвестировать и управлять коммерческими площадями, будет меньше заинтересованность в этих объектах, и ​​мы просто ограничим количество потенциальных участников. Им будет неудобно контролировать свои объекты из разных уголков Украины", - добавил Криклий.

"Пока речь идет об этих вокзалах, но мы ими не ограничиваемся. Сейчас мы изучаем возможности и по меньшим объектам, где мы, например, можем предложить совместное управление как форму концессии. Это там, где не большие вокзальные комплексы, а просто станции, где тоже есть трафик и пассажиры. Какие компании могут это монетизировать - это то, чем сейчас занимается "Укрзализныця". А мы можем с "Укрзализныци" снять тяжесть и убытки, которые они по этому пассажирскому блоку генерируют", - также сказал Криклий.