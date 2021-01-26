Украинцы увеличили доход от продажи товаров на международных площадках на треть, – Payoneer

В 2020 году заработок украинцев, продающих товары на международных онлайн-площадках, вырос на 35%.

Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer, передает Liga.net.

По оценке аналитиков компании, самый большой доход украинцам в прошлом году принесли покупатели из США, Канады и Нидерландов. При чем заработок от продаж в Канаду вырос в пять раз.

По сравнению с 2019 годом доход украинских пользователей от клиентов из США увеличился на 36%, из Канады – на 399%, из Литвы – на 72%, из Японии – на 63%.

При этом Payoneer не раскрывает данные об объемах операций.

Payoneer – сервис для приема платежей от иностранных клиентов, а также выплаты гонораров удаленным сотрудникам и контрагентам. Он предназначен в первую очередь для получения средств при осуществления торговли на международных маркетплейсах и гонораров за услуги (ІТ-сфера, маркетинг, дизайн).

В июне 2020 года пользователи карт Payoneer столкнулись со сложностями и временно не могли вывести деньги из-за проблем у обеспечивающей процессинг компании Wirecard, которую обвинили в подделке отчетности и завышении финансовых показателей на 1,9 млрд евро.