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ФГИ предложил направить 10% средств от малой приватизации в местные бюджеты

ФГИ предложил направить 10% средств от малой приватизации в местные бюджеты

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по содействию привлечению постоянных инвестиций в экономику Украины, которые среди прочего предлагают направить 10% поступлений от малой приватизации в местные бюджеты.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ), указанные проекты законов получили положительные оценки от представителей бизнес-среды и были поддержаны Национальным советом реформ при президенте.

Целью предлагаемых изменений ФГИ указывает ускорение экономического роста путем привлечения постоянных инвестиций, содействие созданию новых рабочих мест, упрощение процедур приватизации и аренды, а также возвращение доверия инвесторов с обеспечением интересов государства.

Законодательные изменения, в частности, предусматривают:

  • упрощение и стимулирование процесса приватизации для восстановления и роста экономики;
  • поддержку общин: 10% средств от приватизации объектов малой приватизации направляются в бюджеты местного самоуправления;
  • обеспечение прозрачности и открытости приватизации;
  • защиту прав и интересов инвесторов и государства, в частности, через создание механизмов сохранения лицензий и разрешений по приватизированными активами, устранения препятствий по продаже обремененных арестами объектов к новому владельцу с переходом соответствующих обязательств;
  • преодоление сопротивления бывших интересантов, в том числе, благодаря автоматическому прекращению контрактов с руководителями приватизируемых;
  • трансформацию Фонда государственного имущества Украины как организационно, так и функционально;
  • совершенствование процессов аренды государственного и коммунального имущества и гармонизацию их с законодательством о приватизации.

В случае положительного рассмотрения пакета законопроектов народными депутатами в сессионном зале, Фонд будет трансформирован в единое юридическое лицо вместо центрального аппарата и 11 региональных отделений, что упростит подотчетность и контроль.

Комплекс законопроектов вносит изменения в 27 законодательных актов и три кодекса отдельными проектами, и состоит из следующих проектов нормативных актов:

  • "О внесении изменений в закон "О Фонде государственного имущества" и другие законодательные акты относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества";
  • "О внесении изменений в Бюджетный кодекс (относительно средств от приватизации объектов государственной собственности)";
  • "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно продажи объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся в налоговом залоге)";
  • "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования государственной политики управления объектами государственной и коммунальной собственности".

Фонд госимущества рассчитывает на положительное рассмотрение законопроектов Верховной Радой.

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Джерело:  ФГИ
законопроєкт (1662) інвестиції (1517) приватизація (1344) ФДМУ (1363) місцеві бюджети (251)


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