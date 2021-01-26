ФГИ предложил направить 10% средств от малой приватизации в местные бюджеты
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по содействию привлечению постоянных инвестиций в экономику Украины, которые среди прочего предлагают направить 10% поступлений от малой приватизации в местные бюджеты.
Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ), указанные проекты законов получили положительные оценки от представителей бизнес-среды и были поддержаны Национальным советом реформ при президенте.
Целью предлагаемых изменений ФГИ указывает ускорение экономического роста путем привлечения постоянных инвестиций, содействие созданию новых рабочих мест, упрощение процедур приватизации и аренды, а также возвращение доверия инвесторов с обеспечением интересов государства.
Законодательные изменения, в частности, предусматривают:
- упрощение и стимулирование процесса приватизации для восстановления и роста экономики;
- поддержку общин: 10% средств от приватизации объектов малой приватизации направляются в бюджеты местного самоуправления;
- обеспечение прозрачности и открытости приватизации;
- защиту прав и интересов инвесторов и государства, в частности, через создание механизмов сохранения лицензий и разрешений по приватизированными активами, устранения препятствий по продаже обремененных арестами объектов к новому владельцу с переходом соответствующих обязательств;
- преодоление сопротивления бывших интересантов, в том числе, благодаря автоматическому прекращению контрактов с руководителями приватизируемых;
- трансформацию Фонда государственного имущества Украины как организационно, так и функционально;
- совершенствование процессов аренды государственного и коммунального имущества и гармонизацию их с законодательством о приватизации.
В случае положительного рассмотрения пакета законопроектов народными депутатами в сессионном зале, Фонд будет трансформирован в единое юридическое лицо вместо центрального аппарата и 11 региональных отделений, что упростит подотчетность и контроль.
Комплекс законопроектов вносит изменения в 27 законодательных актов и три кодекса отдельными проектами, и состоит из следующих проектов нормативных актов:
- "О внесении изменений в закон "О Фонде государственного имущества" и другие законодательные акты относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества";
- "О внесении изменений в Бюджетный кодекс (относительно средств от приватизации объектов государственной собственности)";
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно продажи объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся в налоговом залоге)";
- "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования государственной политики управления объектами государственной и коммунальной собственности".
Фонд госимущества рассчитывает на положительное рассмотрение законопроектов Верховной Радой.
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