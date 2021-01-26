Общины должны принять на баланс 12% социальных объектов за неделю, – Минрегион

88% социальных объектов по Украине уже приняты на баланс территориальных общин в связи с проведением административной реформы и ликвидацией районных администраций, этот процесс должен закончиться до конца января.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

"Передачу имущества от районов к общинам необходимо завершить как можно быстрее. Во-первых, благодаря завершению этого процесса мы наконец сможем говорить о стабильности работы больниц, амбулаторий, школ, детских садов, социальных учреждений, библиотек и навести порядок в имущественных вопросах. Во-вторых, для обеспечения бесперебойной работы социальных учреждений, районам не стоит затягивать этот процесс и осуществить передачу имущества до конца января", – пояснил министр.

По данным Минрегиона, самые высокие показатели передачи объектов совместной собственности в Тернопольской (99%), Сумской (99%), Ивано-Франковской (99%), Харьковской (98%) Хмельницкой (98%), Днепропетровской (98%) и Черновицкой (97%) областей.

Средние показатели по передаче имущества и бюджетных учреждений имеют Полтавская (87%) и Киевская (80%) области.

В то же время медленнее всего процесс передачи происходит в Луганской (54%), Львовской (60%), Закарпатской (70%), Винницкой (72%) и Донецкой (78%) областях.

"Видим, что в целом у представителей районов и общин есть понимание необходимости быстрой передачи имущества. Надеемся, что нам удалось обсудить и найти пути решения по большинству спорных вопросов и они будут решены на местах до конца месяца", – уточнил заместитель министра Вячеслав Негода.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.