"Укрзализныця" потратит на ремонт локомотивов 4 миллиарда

В 2021 году "Укрзализныця" намерена существенно обновить парк тягового подвижного состава - за счет капитальных инвестиций отремонтировать 313 локомотивов. Это позволит полностью обеспечить объемы пассажирских и грузовых перевозок, даже при условии их дальнейшего роста.

Как сообщает пресс-служба компании, в 2021 году планируется отремонтировать 160 грузовых локомотивов (136 электровозов и 24 тепловозов), 41 – пассажирский и 112 – маневровых локомотивов. "Укрзализныця" инвестирует на эти цели около 4 млрд грн.

Кроме этого, "Укрзализныця" планирует на собственных производственных мощностях выполнить 4,4 тыс. текущих ремонтов и модернизаций электровозов и тепловозов.

Сейчас в инвентарном парке "Укрзализныци" более 3,5 тыс. локомотивов, в рабочем состоянии из них 2022 локомотива.

В целом в 2021 году "Укрзализныця" планирует втрое увеличить капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство - они должны составить 27,2 млрд грн.