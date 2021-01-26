Рада приняла закон о всеукраинском референдуме (обновлено)
Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом.
На заседании во вторник за него проголосовали 255 народных депутатов.
Законопроект поддержали 226 депутатов фракции "Слуга народа", 20 – группы "Доверие" и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15), "Европейская солидарность" (24) и "Голос" (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций "Батькивщина" и группы "За майбутне" при голосовании воздержались, передает Интерфакс-Украина.
Как рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта.
"Электронное голосование - это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это не вопрос юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом", - объяснил первый вице-спикер на брифинге в парламенте.
По словам Стефанчука, как только такой документ будет готов, он будет имплементарно применяться и относительно референдума.
"До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней", - уточнил Стефанчук.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.
Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.
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законопроект принят с нарушением и не было 300 голосов что нарушает ксу .
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання