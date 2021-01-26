Рада приняла закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом.

На заседании во вторник за него проголосовали 255 народных депутатов.

Законопроект поддержали 226 депутатов фракции "Слуга народа", 20 – группы "Доверие" и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15), "Европейская солидарность" (24) и "Голос" (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций "Батькивщина" и группы "За майбутне" при голосовании воздержались, передает Интерфакс-Украина.

Как рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта.

"Электронное голосование - это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это не вопрос юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом", - объяснил первый вице-спикер на брифинге в парламенте.

По словам Стефанчука, как только такой документ будет готов, он будет имплементарно применяться и относительно референдума.

"До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней", - уточнил Стефанчук.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.