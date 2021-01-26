Оккупационные власти Крыма продали старейший винзавод "Коктебель" за $1,5 миллиона

Оккупационные власти Крыма продали активы одного из старейших винодельческих предприятий полуострова – завода марочных вин "Коктебель" – за 110,18 млн рублей ($1,45 млн).

Согласно данным торговой площадки "Росэлторг", покупателем завода по итогам проведенного "аукциона" стал его текущий арендатор, российское ООО "Завод марочных вин Коктебель", передает РБК.

Стартовая стоимость цехов, земельных участков и прочего имущества составляла чуть больше 100 млн руб.

В список имущества, выставленного на торги, входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.

Компанией ООО "Завод марочных вин Коктебель", которая с 2015 года арендует у оккупационных крымских властей имущество производителя вина, владеют ООО "Гатчинский спиртовой завод" (99,8%) и Елена Якубчик (0,20%).

Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик.

Издание "Собеседник" называет Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года оккупационные власти Крыма продали одно из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений "Массандра" российской компании "Южный проект" за $73 млн.

ООО "Южный проект" – структура банка "Россия" Юрия Ковальчука. Эта российская компания в 2017 году за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин "Новый Свет" в оккупированном Крыму.

Банк "Россия" одним из первых, еще в марте 2014 года, подпал под санкции, введенные США и Европой из-за аннексии Крыма. Согласно сообщениям СМИ, основанный в Санкт-Петербурге банк тесно связан с президентом РФ Владимиром Путиным, так как Путин – друг совладельца банка Юрия Ковальчука, являющегося, как и президент, соучредителем дачного кооператива "Озеро" под Санкт-Петербургом. Также 7,8% акций банка контролируется другим давним другом Путина, Геннадием Тимченко. Также долей в банке владеет Николай Шамалов, чей младший сын являлся мужем дочери Путина.