Минздрав занялся вопросом наличия холодильников для хранения вакцин

Министерство здравоохранения планирует закупить новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19, в частности холодильники и термобоксы, однако в Минздраве пока не анализировали потребность в таком оборудовании по регионам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи замминистра Романа Ермоличева с руководством Минздрава.

"Поскольку Минздрав планирует при осуществлении закупок вакцин обновить специализированное оборудование для их хранения, обращаем внимание на необходимость объективного анализа потребности в регионах для приобретения холодильников и термобоксов. Нам также важно обеспечить все условия для качественного хранения вакцин, ведь каждая гривня налогоплательщиков должна работать эффективно в первую очередь для защиты здоровья и жизни людей", – подчеркнул Ермоличев.

Во время встречи чиновники также обсудили механизмы, сроки и объемы закупок вакцин. Сейчас готовятся соответствующие документы в Минздраве для выполнения принятых на совещании решений.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде во вторник, заявил, что Украина надеется получит в феврале от 100 до 200 тысяч вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую нужно хранить при температуре около -80 градусов. Ранее из-за отсутствия такого оборудования от этой вакцины был вынужден отказстья Киргизстан.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.