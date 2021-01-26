Суд обязал академию прокуратуры не мешать застраивать ее землю в центре Киева

Суд обязал Национальную академию прокуратуры Украины в лице ликвидационной комиссии выполнять условия договора о долевом участии в строительстве жилого комплекса по ул. Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 8 декабря, пишут Наші гроші.

В 2013 году распоряжением КГГА Национальная академия прокуратуры получила в постоянное пользование участок площадью 1,72 га по ул. Семьи Хохловых, 8.

В 2018 был проведен конкурс по строительству жилья для работников Академии и членов их семей на указанном участке. Его победителем стало ООО "Боричев Ток".

В сентябре 2018 года стороны заключили договор о долевом участии в строительстве, согласно которому Академия получает в собственность 11,3% общей площади квартир объекта, а фирма – 88,7%.

При этом застройщик получил право передать НАПУ квартиры в других новостройках и уже 16 ноября 2018 года отдал Академии права на 11 квартир площадью 1 696 кв. м в доме по ул. Бориспольская, 18 (ЖК "Волшебный город") на общую сумму 31,38 млн грн.

Однако в марте 2020 года было принято решение ликвидировать Национальную академию прокуратуры. В связи с этим ООО "Боричев Ток" обратилось к академии с заявлением об удовлетворении требований кредитора, в котором просило вернуть расходы на сумму 38,02 млн грн, в том числе стоимость переданных квартир и 6,64 млн расходов на проектно-сметную документацию и подготовительные работы.

В ответ Академия отказала, сославшись на то, что договор о долевом участии в строительстве является ничтожным, а имущественные права на квартиры по ул. Бориспольская, 18, не могли быть объектом гражданского оборота, поскольку на момент их передачи договор о строительстве этого жилого комплекса был признан судом недействительным

Не согласившись с отказом, фирма обратилась в суд. И 8 декабря 2020 года Хозсуд столицы частично удовлетворил иск ООО "Боричев Ток", обязав НАПУ выполнять условия Договора о долевом участии в строительстве.

Национальная академия прокуратуры Украины обжаловала решение Хозяйственного суда Киева в апелляционной инстанции.

ООО "Боричев Ток" было создано в 2016 году компанией "Межрегиональный центр технической инвентаризации" Дмитрия Овсия, который известен как юрист девелопера Андрея Вавриша. Еще одним учредителем фирмы "Боричев Ток" был венчурный фонд "Эверест", руководителем которого в 2016-2019 годах был Вадим Струневич, который стал нардепом от "Слуги народа", а после него - Дмитрий Овсий.

В декабре 2018 года учредителем ООО "Боричев Ток" стало ООО "Сучасный квартал", к которому в июле присоединилось АО "ЗНВКИФ "Навис". Учредителями ООО "Сучасный квартал" является Денис Морозов, Сергей Лихицкий, Анастасия Самолевская (ранее - Шимчук), Дмитрий Махно и АО "ЗНВКИФ "Авант" Игоря Никонова.

Денис Морозов состоянию на 2018 год был руководителем департамента продаж девелоперской компании KAN Development. ООО "Сучасный квартал" зарегистрирован по одному адресу (Киев, ул. Болсуновских, 13-15) с ООО "Канбуд" Никонова.

Участок 1,72 га Нацакадемии прокуратуры входит в проект ЖК UNIT.Home. Этот жилой комплекс охватывает также соседние участки, а именно более 22 га, находящихся в аренде ООО "Юнит Холдингс" Василия Хмельницкого и ООО "Юнит Житлоинвест", владельцем которого является ЗНВКИФ "Навис".

Как известно, Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно неправомерных действий должностных лиц Национальной академии прокуратуры Украины, Генеральной прокуратуры, Киевской городской государственной администрации и частных компаний по застройке участка академии на ул. Семьи Хохловых, 8 в Киеве.