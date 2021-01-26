БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2748 відвідувачів онлайн
Новини
1 176 0

SkyUp на лето запустит прямые рейсы из Киева на Мальту

SkyUp на лето запустит прямые рейсы из Киева на Мальту

Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск прямых рейсов из Киева на Мальту с 29 мая 2021 года.

Полеты внесены в расписание по средам и субботам, передает avianews.com

Вылеты из Киева в 07:40 с прилетом на Мальту в 10:00. Обратные вылеты из Мальты в 11:00 с прилетом в Киев в 15:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

У SkyUp есть право на выполнение полетов на Мальту из Киева. Разрешение выдала Госавиаслужба Украины 26 ноября 2020 года без ограничения по сроку действия.

Сейчас Мальта запрещает въезд туристов из Украины. Пассажирам следует учитывать возможность запрета на въезд в страну, даже если рейсы будут выполняться. Также авиакомпания может отменить рейсы или изменить расписание по коммерческим причинам.

Автор: 

Джерело:  avianews.com
Київ (4669) авіасполучення (2487) Мальта (32) SkyUp (299)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 