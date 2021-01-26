SkyUp на лето запустит прямые рейсы из Киева на Мальту

Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск прямых рейсов из Киева на Мальту с 29 мая 2021 года.

Полеты внесены в расписание по средам и субботам, передает avianews.com

Вылеты из Киева в 07:40 с прилетом на Мальту в 10:00. Обратные вылеты из Мальты в 11:00 с прилетом в Киев в 15:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

У SkyUp есть право на выполнение полетов на Мальту из Киева. Разрешение выдала Госавиаслужба Украины 26 ноября 2020 года без ограничения по сроку действия.

Сейчас Мальта запрещает въезд туристов из Украины. Пассажирам следует учитывать возможность запрета на въезд в страну, даже если рейсы будут выполняться. Также авиакомпания может отменить рейсы или изменить расписание по коммерческим причинам.