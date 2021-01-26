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Банки выдали "доступных кредитов" на 19 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Банки выдали

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8 143 займа на общую сумму в 18,9 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Из них 11,48 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,51 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,89 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 186 кредитов на общую сумму 415,9 млн грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками.

Банки выдали доступных кредитов на 19 миллиардов 01
Банки выдали доступных кредитов на 19 миллиардов 02

Автор: 

Джерело:  Минфин
банки (6938) кредит (3265)


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