Банки выдали "доступных кредитов" на 19 миллиардов. ИНФОГРАФИКА
С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8 143 займа на общую сумму в 18,9 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Из них 11,48 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,51 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,89 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 186 кредитов на общую сумму 415,9 млн грн.
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками.
Джерело: Минфин
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль