"Укрзализныця" назвала возможные маршруты двухэтажных поездов Skoda после ремонта за 300 миллионов

"Укрзализныця" изучает возможные маршруты для задействования в пассажирских перевозках двух скоростных поездов категории "Интерсити+" производства чешской Skoda после их ремонта.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, рассматривается возможность использования электропоездов Skoda для восстановления курсирования поезда №720/719 Киев - Харьков - Киев.

Кроме того, эти поезда после ремонта могут запустит на маршрутах Киев - Тернополь - Киев или Киев - Винница - Киев.

"Последний вариант интересен еще и тем, что от него выигрывают пассажиры, направляющиеся из Киева во Львов или в обратно, ведь сегодня большинство пассажиров едет в Винницу именно на львовском "Интерсити+". Поэтому в пиковые летние и рождественские периоды это направление становится перегруженным и свободных мест не хватает", – отмечается в сообщении.

Согласно расчетам "Укрзализныци", расширение прямого сообщения с Винницей с возможностью курсирования двух рейсов в день высвободит места во Львов и Перемышль, которые после восстановления международного железнодорожного сообщения пригодятся сотням тысяч пассажиров.

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Как сообщалось, филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" 30 декабря заключила соглашение с ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" самой "Укрзализныци" на ремонт двух поездов Skoda общей стоимостью 291,51 млн грн.

Ремонт одного поезда обойдется в 145,76 млн грн. Из этих средств больше половины пойдет на покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги от производителя "Škoda" - 72,9 млн грн.

Электропоезд EJ675 Skoda City Elephant состоит из шести двухэтажных вагонов на 623 мест (46 первого класса, 590 второго класса), он рассчитан на скорость работы 160 км/ч.

"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь.

Они не работают с 2018 года из-за технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая ремонта.