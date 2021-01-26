БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1026 відвідувачів онлайн
Новини
856 0

Американский суд приостановил продажу офисного здания Коломойского по просьбе "Приватбанка"

Американский суд приостановил продажу офисного здания Коломойского по просьбе

Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) постановил отсрочить продажу 22-этажного здания в Огайо, принадлежащего бывшим собственникам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Согласно информации, обнародованной на ресурсе Law360, суд также разрешил "Приватбанку" до 6 февраля ограничено проверить информацию о брокере этой продажи на сумму $17 млн с возможностью впоследствии подать возражение по сделке, передает Интерфакс-Украина.

В то же время суд обязал банк предоставить обеспечение на сумму $195 тыс.

Как сообщалось, в декабре 2020 года стало известно, что холдинговая компания в Соединенных Штатах Optima Ventures, которая принадлежит украинским Коломойскому и Боголюбову, подала ходатайство в суд штата Делавэр, чтобы продать два здания в рамках процедуры взыскания.

В частности, принадлежащая украинским олигархам компания, которая является крупнейшим оператором недвижимости на Среднем Западе США, хочет продать 22-этажное здание 55 Public Square и отель Westin Cleveland Downtown. Компания задолжало около $50 млн выплат по этим двум активам.

Читайте также: Венедиктова отрицает блокирование подозрений по делу о выводе миллиардов из "Приватбанка"

Напомним в августе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Боголюбов (207) Коломойський (1772) США (4795) Приватбанк (1780)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 