Американский суд приостановил продажу офисного здания Коломойского по просьбе "Приватбанка"

Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) постановил отсрочить продажу 22-этажного здания в Огайо, принадлежащего бывшим собственникам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Согласно информации, обнародованной на ресурсе Law360, суд также разрешил "Приватбанку" до 6 февраля ограничено проверить информацию о брокере этой продажи на сумму $17 млн с возможностью впоследствии подать возражение по сделке, передает Интерфакс-Украина.

В то же время суд обязал банк предоставить обеспечение на сумму $195 тыс.

Как сообщалось, в декабре 2020 года стало известно, что холдинговая компания в Соединенных Штатах Optima Ventures, которая принадлежит украинским Коломойскому и Боголюбову, подала ходатайство в суд штата Делавэр, чтобы продать два здания в рамках процедуры взыскания.

В частности, принадлежащая украинским олигархам компания, которая является крупнейшим оператором недвижимости на Среднем Западе США, хочет продать 22-этажное здание 55 Public Square и отель Westin Cleveland Downtown. Компания задолжало около $50 млн выплат по этим двум активам.



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Напомним в августе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.