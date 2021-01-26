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Кабмин выделил 880 миллионов на зарплаты чиновникам ликвидируемых районных администраций

Кабмин выделил 880 миллионов на зарплаты чиновникам ликвидируемых районных администраций

Кабинет министров выделил 879 млн грн для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Распределение части бюджетных назначений осуществлено по единым подходам с учетом среднемесячной заработной платы для райгосадминистраций, учтенной на 2021 год, и количественных показателей, предоставленных облгосадминистрациям по установленным постановлением правительства формам", – отмечается в сообщении.

В Минфине пояснили, что речь идет о количестве работников, которые предупреждены об увольнении, которым необходимо выплатить выходное пособие и которые получат денежную компенсацию за неиспользованные отпуска.

Эти средства направят областным государственным администрациям на выплату работникам районных государственных администраций заработной платы, которая состоит из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет, выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованные отпуска.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.

Автор: 

Кабмін (7720) Мінфін (2916) район (6) адмінреформа (4)


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