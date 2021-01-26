Кабмин выделил 880 миллионов на зарплаты чиновникам ликвидируемых районных администраций

Кабинет министров выделил 879 млн грн для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Распределение части бюджетных назначений осуществлено по единым подходам с учетом среднемесячной заработной платы для райгосадминистраций, учтенной на 2021 год, и количественных показателей, предоставленных облгосадминистрациям по установленным постановлением правительства формам", – отмечается в сообщении.

В Минфине пояснили, что речь идет о количестве работников, которые предупреждены об увольнении, которым необходимо выплатить выходное пособие и которые получат денежную компенсацию за неиспользованные отпуска.

Эти средства направят областным государственным администрациям на выплату работникам районных государственных администраций заработной платы, которая состоит из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет, выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованные отпуска.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.



