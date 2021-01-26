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Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США

Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США

Национальный банк Украины предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами, которые находятся под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа").

Соответствующее письмо НБУ опубликовала LIGA.net.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", – сказано в письме НБУ.

Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США 01

Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США 02

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет.

Как сообщалось, на минувшей неделе США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

В 2019 году журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье экс-журналиста Дубинского принадлежат 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2 млн.

Большинство активов оформлено на мать-пенсионерку и жену нардепа. В 2020 году Дубинский указал в декларации в качестве подарка от мамы три элитных автомобиля общей стоимостью 2,8 млн грн. Кроме того, в январе 2020 года Дубинский купил еще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн грн.

Кроме того, согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro Sro с уставным капиталом 5 тыс. евро, но не указал ее в своей декларации. С 18 февраля 2020 года фирму переоформили на жену Дубинского, после чего ее название было изменено на Tsyb Pro S.r.o.

Автор: 

банки (6938) санкції (4345) Дубінський Олександр (59)


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Топ коментарі
+13
Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США - Цензор.НЕТ 3859
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26.01.2021 15:16
+12
вслед за США - санкции против "тупого рта дубинского" готовят в ЕС)) мама любит скорость, кули))
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26.01.2021 14:44
+11
Ну і що на це мама скаже?
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26.01.2021 14:12
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Ну і що на це мама скаже?
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26.01.2021 14:12 Відповісти
вслед за США - санкции против "тупого рта дубинского" готовят в ЕС)) мама любит скорость, кули))
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26.01.2021 14:44 Відповісти
Мама согласна родить сыночка взад
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26.01.2021 15:37 Відповісти
#БайденЛюбитьСашу
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26.01.2021 18:33 Відповісти
Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США - Цензор.НЕТ 3859
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26.01.2021 15:16 Відповісти
аааааааааааааа-ха-ха!
токсичная псина...
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26.01.2021 15:39 Відповісти
мама любить бакси....
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26.01.2021 19:12 Відповісти
нацбанком соросятня рулить,тобто зеблу вони наказали. Воно як м`ячик - хто хоче - той і буцає, слідуючий - беня
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26.01.2021 19:19 Відповісти
Згідно декларації Дубінського рахунки він має у таких банках :


Монобанк (Універсал банк)
Приватбанк
Альфа - Банк
Південний


===========================================================
Походу ці банки попадуть під санкції США !
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26.01.2021 19:58 Відповісти
Или просто закроют счета и никуда не попадут.
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27.01.2021 08:37 Відповісти
Непонятно другое, как Дубинский - владелец румынкого паспорта - "по бедноси" ,если он такой богатый? не мог себе купить инвест гражданство?, других стран например Кипра.Значит имущество не его, онже не банкир, который привласнив коштивкладників і при владі не був.
И как он мог вмешиваться в выборы США, он что агент России с паспортом ЕС?, а у кого однажды у здравомыслящего человека появится паспорт ЕС, тот ни когла не станет агентом России.
Значит Саша журналист? или болтун, если журналист, то под санкции попасть не мог,как же свобода слова?, а если болтун, то что толку с не проверенной информации, инфо бомбу из ее не сделаешь просто желтая пресса.
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26.01.2021 20:39 Відповісти
"а у кого однажды у здравомыслящего человека появится паспорт ЕС, тот ни когла не станет агентом России" - тут реально поржал))) У агентов россии сплошь и рядом европейские паспорта - шальное бабло творит чудеса, не говоря уже о конкретном жлобе дубинском, который даже паспорт себе по схемам намутил.
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27.01.2021 00:15 Відповісти
Ключевое слово однажды, а второе слово можно было добавить пощастливелось, не думаю , если бы Дубинский был российским агентом, то получал румынский паспорт, и схемы бы он не напутал, просто он человек по видемому Коломойского, который ограбил Украину, и все имущество 54 квартиры тоже не его, а то что он критикует теперишнюю власть,- это факт, так он и Януковича и Порошенка критиковал, да и Росси деферамбы на сколько изветно не поет,а во время горячей фазы войны давал ей оценку, может быть все не вечно,да возможно он и США деферамбы не поет это тоже факт, но пока все кредиты, как ни странно в стране идут не во благо Украины, а наоборот на поддержание пирамиды по ОВГЗ, а значит на поддержание увеличения долга, потому как "незалежны" от народа и его сбередений НБУ и Мин, фин., работает против сбередений,обналичивают через ОВГЗ бюджет под 12-18%, когда депозит в валюте 2%, неплохая маржа, для не жлобов, возможно кому то это не понравилось, кто отмывает грязные деньги вот и Саша-флигель попал под раздачу, был бы он российским агентом он бы гордился бы санкциями, как Деркач и Медведчук. Все это большая политика,замешанная на грязных деньгах а Саша как и все мы попали как вожжа под хвост уже 30 лет нас водят по пустыне,но правда у него больше жирка, когда народ Украины отказался от ядерного оружия , а вокруг более менее нормально живут, даже в Румынии мин.пенсия 250 евро, я бы тоже не отказался от паспорта при том оставаясь украинцем,а народ Украины хочет работать на себя, а не копродорскую власть и ОВГЗ, при том к Вам ни каких притензий даже если их покупаете, так как простой человек всегда рискует в отличии от чиновников.
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27.01.2021 14:45 Відповісти
Піндоси відмахали , прямісінько в тупий собачий рот ! Гіганта політичної думки , з усраільськам корінням !😆
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26.01.2021 20:41 Відповісти
А він бороду відпустив ,щоб думали , що то полова щілина ???😨
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26.01.2021 20:43 Відповісти
ООО "Скептик", кацапским душком свидетелей внешнего долга Америки попахивает
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26.01.2021 21:13 Відповісти
в слуге народа любят любить друг друга во все возможные отверстия
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26.01.2021 21:29 Відповісти
це треба зробити ще й з портновим,мертвечуком,ківою,бужанским, куніцким,робіновичом,бойком.Це пока.В майбутньому список поповниться.
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26.01.2021 21:45 Відповісти
В эту компанию включить бы ирку бондаренко, медведчука, портнова, кузьмина, рабиновича, шуфрича, бужанского, бойко, лукаш.
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26.01.2021 22:27 Відповісти
зачет
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26.01.2021 22:29 Відповісти
Ну, і шо тепер скаже "собачий рот"?!
"Мама любит наличку"?😝
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27.01.2021 00:03 Відповісти
Токсичная сволочь 🤫🤔🙄👀🤣🤣🤣🤣
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27.01.2021 09:05 Відповісти
Маму любит Сорос....Иудейский ушан славно послал Зеля на фиг! Жги, дубинский, жги!
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27.01.2021 12:16 Відповісти

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