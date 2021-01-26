Рада ужесточит наказание за нарушение правил пожарной безопасности

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4157 в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 270 Уголовного кодекса, согласно которой вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, если это повлекло возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 175, 1752, 183, 1888, 221, 223, 255 Кодекса об административных правонарушениях, повысив штрафы за:

нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности;

осуществление субъектом хозяйствования хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности и невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

за заведомо ложный вызов специальных служб.

В частности, исключена возможность наказания за нарушение правил пожарной безопасности в виде предупреждения, а штраф за такое нарушение повышен с 0,5-7 необлагаемых налогом минимумов до 50-200 (850 - 3400 грн). За работу без получения декларации у ГСЧС штрафы выростут с 40-10 до 150-200 необлагаемых налогом минимумов (2550 - 3400 грн). За заведомо неправдивый вызов спецслужб штраф предложено повысит с 3-7 до 200-600 минимумов (3400- 10 200 грн).

Кроме того, Верховная Рада 265 голосами приняла в первом чтении законопроект №3931, которым предусматривается ужесточение ответственности за препятствование деятельности должностных лиц ГСЧС, в том числе связанной с проведением проверок.

Наказание по новой статье №185-14 КУоАП за недопуск пожарного инспектора предусмотрено в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн).

Кроме того, органам внутренних дел (Национальной полиции) предоставляется право осуществлять административное задержание лица в случае создания препятствий для деятельности должностных лиц ГСЧС , связанной с проведением проверок.