Российский ВЭБ.РФ не смог оспорить продажу акций "Проминвестбанка" в интересах Коломойского

Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу российской госкорпорации ВЭБ.РФ на постановление Киевского апелляционного суда от 7 сентября 2020 года, которым ВЕБ.РФ было отказано в удовлетворении заявления о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 14 января, сообщает Finbalance.

Указанным решением Стокгольмского арбитража от 28 августа 2019 года по требованию ВЕБ.РФ в рамках принятия обеспечительных мер государство Украина в лице Минюста было обязано остановить принудительную реализацию 99,77% акций "Проминвестбанка", которые были зарегистрированы на ВЕБ.РФ, и не совершать других действия в отношении акций "Проминвестбанка" до решению арбитражем вопроса, нарушает ли продажа акций нормы международного права.

Однако Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, что исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года, которым был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, и взыскано с РФ $159 млн в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии Россией.

Как сообщалось, в марте 2020 года пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

Позже у финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского, а затем продали его бывшему партнеру Сергею Тигипко. Сейчас заявка на смену владельца "Проминвестбанка" находится на рассмотрении в НБУ.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.