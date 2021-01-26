Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Во вторник, 26 января, средняя цена на автогаз в крупных сетях АЗС выросла еще на 5 копеек – до 13,03 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети AMIC этот вид топлива подорожал на 26 копеек – до 12,87 грн/л.

Сати "Фактор" и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп. – до 12,70 и 12,42 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6 коп. – до 12,35-12,37 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Тернопольской областях, где стоимость автогаза выросла на 30 копеек – до 12,55 и 12,35 грн/л соответственно. В некоторых других областях цена выросла на 10-25 коп./л.

В свою очередь сети BVS, "Овис" и Motto подняли цены на 10 копеек – до 12,89, 12,69 и 12,91 грн/л соответственно.

"БРСМ-Нафта", Mango и "Нефтек" повысили цены на автогаз на 10-20 копеек за литр.