Украина полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС

В 2020 году экспорт украинской агропродовольственной продукции в страны ЕС упал на 10,8% по сравнению с прошлым годом, при этом Украина полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В частности, Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанного крахмала, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, яиц, кукурузы, мяса птицы, обработанной продукции из зерновых и крахмала.

При этом в прошом году изменилась ситуация с использованием квот по поставкам в ЕС яиц, пшеницы и сливочного масла. Так, в 2020 году были полностью использованы квоты на поставки яиц, хотя годом ранее процент их использования был только 80%. В то же время квоту на поставки пшеницы использовали только на 78%, хотя год назад она была выбрана полностью.

Более критическая ситуация со сливочным маслом: 2020 года было использовано лишь 6% выделенной квоты, в то время как в прошлом году она была использована полностью.

"В 2020 году экспорт украинского сливочного масла упала на 38% по сравнению с прошлым годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020 года составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 млн в 2019 году). Главная причина – украинское сливочное масло не может конкурировать по цене с европейским даже при наличии квот из-за роста себестоимости его производства. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт", – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.