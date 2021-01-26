Россия за год раздала 400 тысяч паспортов гражданам Украины

Российская Федерация в 2020 году предоставила гражданство 409,55 тыс. граждан Украины.

Об этом свидетельствуют статистические данные о миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, передает Интерфакс-Украина.

Также в прошлом году российские власти выдали 36,79 тыс. видов на жительство для украинцев. Всего в РФ проживает по видам на жительство 124,53 тыс. украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19,62 тыс. разрешений на временное проживание. Всего проживает в РФ по таким разрешениям 68,67 тыс. украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2020 году 204,27 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 148,06 тыс. граждан – для работы, 10,12 тыс. граждан – с целью учебы, 19,09 тыс. граждан – как туристы, по иным причинам – 23,82 тыс. граждан.

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Как сообщалось, в марте 2020 года российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка, а в апреле – разрешил двойное гражданство для выходцев из Украины.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины. В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

По данным российских СМИ, в 2019 году российское гражданство получили 299 тыс. украинцев.

В то же время, по данным Госмиграции, по состоянию на середину февраля 2020 года гражданам, которые имели регистрацию в подконтрольных России отдельных районах Донецкой или Луганской области или оккупированном Крыму, было выдано 1,1 млн паспортов Украины для выезда за границу.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса.