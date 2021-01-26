Крупнейший производитель яиц в Украине сократил продажи на 4%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2020 году сократила продажи яиц на 4% по сравнению с 2019 годом – до 1,1 млрд штук.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, объем экспорта упал на 33,5% – до 349 млн штук, в результате чего доля экспорта сократилась с 46% до 32%, передает Интерфакс-Украина.

При этом средняя цена яиц в гривне выросла на 2% – до 1,63 грн/яйцо, в то время как в долларовом эквиваленте снизилась на 2% – до $0,06.

Компания сообщила, что производство яиц в минувшем году выросло на 5% – до 1,67 млрд штук, а их переработка снизилась на 4% – до 552 млн шт.

В том числе производство жидких яичных продуктов снизилось на 3% – до 13,5 тыс. тонн, тогда как сухих выросло на 6% – до 3,16 тыс. тонн.

Объем реализации сухих яичных продуктов вырос на 17% – до 3,27 тыс. тонн, в том числе экспорт увеличился на 9,9% – до 2,27 тыс. тонн, однако его доля снизилась с 74% до 69%.

Объем реализации жидких яичных продуктов снизился на 3% – до 13,28 тыс. тонн, в том числе экспорт – на 28,7%, до 4,65 тыс. тонн, а его доля – с 47% до 35%.

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов выросла на 3% в гривневом выражении – до 110,84 грн/кг и упала на 1% в долларовом выражении – до $4,11 за кг.

Средняя цена жидких яичных продуктов снизилась на 11% в гривневом выражении – до 32,93 грн/кг, в долларовом эквиваленте – на 15%, до $1,22 за кг.

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Как сообщалось, по итогам девяти месяцев 2020 года компания отчиталась о сокращении продаж яиц на 10,5%, в том числе экспорта в 1,7 раза, росте производства яиц на 3,8% и сохранении переработки на уровне аналогичного периода 2019 года.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

В первом полугодии 2020 "Овостар" получил на $2,44 млн чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн.