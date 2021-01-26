Рада разблокировала подписание закона Зеленского об "инвестнянях"

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о принятии в целом закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (№3760).

Как пояснила, представляя проект постановления его соавтор народный депутат Нина Южанина ("Европейская солидарность"), документ был принят с грубыми нарушениями требований Регламента, а поэтому должен быть отменен, передает БизнесЦензор.

По результатам голосования проект постановления набрал 123 голоса "за" и был отклонен.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 декабря 2020 года приняла во втором чтении законопроект №3760 о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями от 20 млн евро, который предполагает освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.

Напомним, в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.