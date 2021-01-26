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Нацбанк зафиксировал самый высокий рост депозитов населения в гривне за 10 лет

Нацбанк зафиксировал самый высокий рост депозитов населения в гривне за 10 лет

Депозитный портфель банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%, в том числе гривневые вклады населения выросли на 26,4%, продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2010 года.

При этом объем гривневых средств бизнеса увеличился на 35%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По оперативным данным, валютные вклады населения в прошлом году выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте. Благодаря активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 процентного пункта – до 41%.

В то же время стоимость депозитов в 2020 году значительно уменьшилось. Процентные ставки по новым бизнес-депозитам в гривне упали на 6,6 п. п. – до 3,8% годовых, а в валюте – на 1,2 п. п., до 1,1% годовых.

По новым депозитам домашних хозяйств ставки в гривне за год упали на 6 процентных пунктов – до 8% годовых, в валюте – на 1,2 п. п., до 1,2% годовых.

"Более привлекательные процентные ставки по гривневым депозитам по сравнению с валютными депозитами способствовали притоку средств во вклады в национальной валюте", – отмечают в НБУ.

В то же время пандемия Covid-19 и карантин обусловили тренд частичного перетока средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета.

"Граждане из-за неопределенности дальнейшего развития событий стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Как следствие, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 п. п. – до 56% (данные за 11 месяцев 2020 года)", – уточнили в Нацбанке.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году (агрегат М0) увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.

Автор: 

банки (6938) гривня (1526) депозит (432) НБУ (9230)


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Топ коментарі
+9
Да усбагойтесь уже. Никто никуда не вкладывал. Просто заказная статья для идиотов, чтобы возбудить ажиотаж и панику. Только полный дебил может понести деньги в банк под проценты которые в 2 раза ниже инфляции.
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26.01.2021 14:04
+7
Какой-то когнитивный диссонанс - люди ломанулись делать депозитные вклады когда ставки на депозиты рухнули ? прямо как в песенке "поле чудес в стране дураков"
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26.01.2021 13:18
+2
Точно страна имбецилов
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26.01.2021 13:12
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Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если конечно они у вас есть.
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26.01.2021 12:34 Відповісти
Точно страна имбецилов
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26.01.2021 13:12 Відповісти
чмо ти кончене, пропихаєш тезу про країну, але обходиш першопричину від завезеного народонаселения?
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26.01.2021 14:12 Відповісти
Так от і потрібно весь цей непотріб завезений вивезти в тундру
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26.01.2021 17:00 Відповісти
завезенных больше 50%?
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26.01.2021 17:55 Відповісти
Якшо точним бути олігофренів
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26.01.2021 18:02 Відповісти
Економіка другий рік падає. Нікуди вкладати.
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26.01.2021 13:12 Відповісти
Какой-то когнитивный диссонанс - люди ломанулись делать депозитные вклады когда ставки на депозиты рухнули ? прямо как в песенке "поле чудес в стране дураков"
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26.01.2021 13:18 Відповісти
ну да. сегодня чтобы получить ту же прибыль, что и раньше, нужно вложить больше! это вы глупый!
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26.01.2021 15:23 Відповісти
Правильно. Нужно закопать побольше сольдо, шоб получить хароший урожай дєньох.

Нацбанк зафиксировал самый высокий рост депозитов населения в гривне за 10 лет - Цензор.НЕТ 1761
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27.01.2021 14:59 Відповісти
Да усбагойтесь уже. Никто никуда не вкладывал. Просто заказная статья для идиотов, чтобы возбудить ажиотаж и панику. Только полный дебил может понести деньги в банк под проценты которые в 2 раза ниже инфляции.
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26.01.2021 14:04 Відповісти
Под +-6% не особо заработаешь, чисто от инфляции уберечь средства и то сомнительно.
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26.01.2021 15:01 Відповісти
Аз слезу прошибло , в какой охренительной стране мы живем и Корону победили , и бабла людям не куда девать , уже под матрасами не помещается приходится в банки нести .Мне вот интересно , чего ж при таких раскладах всеобщего благоденствия , люди по всей стране дороги перекрывают протестами . Второй год падает экономика , ФОПы массово банкротятся и закрываются , и в таких условиях любой вменяемый человек будет валюту скупать , и под подушкой держать , а у этих дебилов в наркоглюках все так хорошо , что аж .............
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26.01.2021 20:00 Відповісти
Хорошая попытка, Нацбанк, но нет )))
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26.01.2021 20:03 Відповісти
Это замечательно. Деньгам песец
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26.01.2021 21:30 Відповісти
Фиксировать - не мешки ворочать.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Ха-ха-ха!
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27.01.2021 09:25 Відповісти

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