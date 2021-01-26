Deutsche Bahn начал нанимать машинистов поездов из Украины

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn начал предлагать вакансии для граждан Украины.

Согласно объявлению на сайте концерна, сейчас Deutsche Bahn ищет работников на должность стажера машиниста поезда, обратило внимание отраслевое издание ЦТС.

За 9-12 месяцев соискателей обещают обучить управлению одним из типов поездов компании, после чего они будут работать машинистами поездов.

Претендент должен быть старше 21 года и хорошо владеть немецким языком – на уровне не ниже B1, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование (желательно признанное Немецкой торговой палатой).

"После надлежащего обучения вы будете отвечать за эксплуатацию наших поездов, управление ими и контроль их работы… Вы будете отвечать за проведение частых проверок систем поезда для выявления любых проблем и принимать меры для восстановления его нормальной работы", – говорится в объявлении на сайте немецкого концерна.

Обучение будущих специалистов будет проходить в Берлине или Лейпциге. Соискателям обещают содействие в переезде в Германию, конкурентный компенсационный пакет и бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости в Deutsche Bahn.

Согласно данным на сайте концерна, также для граждан Украины предлагались вакансии электромонтеров контактной сети для проектов электрификации железнодорожной инфраструктуры в Германии. Но сейчас заявки на эту специальность не принимаются.