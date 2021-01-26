Потери ресторанов, отелей и креативных индустрий в Украине из-за карантина оценили в 83 миллиарда

Украинские предприятия, работающие в сфере гостеприимства и креативных индустрий, за девять месяцев 2020 года недополучили более 83 млрд грн из-за пандемии коронавируса.

Об этом координатор рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года Кирилл Криволап сообщил во время обсуждения стратегии на тему "Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства", передает Интерфакс-Украина.

"Это фактически те цифры, которые составляют наши потери ВВП в прошлом году из-за влияния коронакризиса", – рассказал Криволап.

Он также уточнил, что за один уик-энд потери этих отраслей могут составлять до полутора миллиарда гривен.

"В этом секторе под угрозой может быть около 100 тысяч рабочих мест, в том числе 50 тысяч самозанятых", – отметил экономист.

Криволап также добавил, что восстановление этих отраслей происходит медленно из-за миграции рабочей силы в другие, более защищенные, сферы.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о намерениях создать при Кабинете министров Совет по развитию креативной экономики.

"Мы считаем, что для поднятия веса и коммуникации с индустриями создание такой платформы будет серозным шагом, и позволит наработать предложения для решения проблемных вопросов и стимулирования сферы", – сказал Ткаченко.

Кроме того, при Минкультуры планируется создать Офис по развитию креативных индустрий.

"Создание и обеспечение функционирования Института дизайна. Среди функций института – популяризация дизайна за границей и поддержка украинских дизайнеров", – добавил Ткаченко.

Кроме того, министерство планирует разработать модель креативных хабов и запустить пилотный проект. В таких хабах среди прочего будет современная техника, а также будут функционировать программы менторства, инкубации креативных стартапов и инвестиционные питчинги.

Среди прочего, Минкультуры планирует запустить государственную программу "Народных художественных промыслов" на четыре года. Первой фазой данного проекта будет введение реестра мастеров народных художественных промыслов, а также разработка и подача в Верховную Раду проекта изменений в законодательство о народных художественных промыслах.