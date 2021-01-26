Минэкономики и аграрные ассоциации установили объем экспорта кукурузы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участники зернового рынка договорились установить предельные объемы экспорта кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (июль-июнь) на уровне 24 млн тонн.

Соответствующие изменения будут внесены в приложение к Меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка, сообщает пресс-служба министерства.

Стороны также договорились, в случае необходимости, пересмотреть утвержденный предельный объем кукурузы, разрешенный к экспорту, после обнародования официальной статистической информации о производстве этой культуры в 2020 году.

"Сейчас по данным регионов прогнозируемое производство кукурузы составляет 30,3 млн тонн – это один из лучших урожаев кукурузы за все годы. Минэкономики считает, что никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки или вероятного дефицита этой культуры на внутреннем рынке – нет. Для дальнейшего обеспечения прогнозируемости и устойчивости рынка зерновых Минэкономики поддерживает предложение аграрных ассоциаций о включении позиции кукурузы в

Меморандум с определением предельных объемов экспорта на уровне 24 млн тонн", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он напомнил, что установление предельных объемов экспорта зерновых культур в соответствии с подписанным Меморандумом с представителями зернового рынка является символическим шагом. Это так называемый "ориентир", который обеспечивает прогнозируемость рынка и определенность для всех его участников. В частности, за 10 лет функционирования такого инструмента как зерновой Меморандум (с 2011 года) ни одного случая ограничений экспорта не происходило.

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Как сообщалось, ранее ассоциации "Союз птицеводов Украины", "Свиноводы Украины", "Тваринпром", "Союз кормопроизводителей Украины" призвали ограничить экспорт кукурузы из Украины в нынешнем 2020-2021 маркетинговом году (МГ) в объеме 22 млн тонн при урожае 29,5 млн тонн.

По мнению ассоциаций-инициаторов, для внутреннего рынка необходимы около 7,5 млн тонн тонн кукурузы для изготовления кормов для животных, тогда как из-за высоких мировых цен животноводы могут столкнуться с ее дефицитом.

Ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых уже заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.