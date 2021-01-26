Жители Киева задолжали за коммуналку 4 миллиарда, – Кличко

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность…Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 млрд грн. И она – выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", – сказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах – между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 млрд грн за отопительный сезон только в Киеве – это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", – подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, на прошлой неделе представители Кабмина и мэры крупнейших городов согласовали механизм, который позволит избежать повышения тарифов на централизованное отопление из-за роста цен на газ. Содержание механизма в Кабмине на раскрыли, пообещав, что договоренности будут закреплены в отдельном меморандуме. Его подписание было анонсировано на 25 января, но пока так и не состоялось.

Ранее Ассоциация городов Украины предупредила, что без ограничения цен на газ для ТКЭ местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза.