Окружение нардепа Бойко оформляет покупку энергокомпании Левочкиной на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Malaceli Limited приобрести свыше 50% в уставном капитале ООО "Закарпаттяэнергосбыт".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Malaceli также является собственником ООО "Волыньэлектросбыт", отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным госреестра юрлиц, бенефициаром Malaceli Limited сейчас указан Владимир Крупко – бывший директор ООО "Укристгаз", приватизировавшей в 2013 году 75% акций АО "Волыньоблэнерго". Фирму связывали с окружением бывшего министра энергетики, а ныне нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко и олигарха Дмитрия Фирташа.

В 2020 году АМКУ согласовал приобретение 75% акций АО "Волыньоблэнерго" компании ЗНВКИФ "Оникс", которая принадлежит сыну Юрия Бойко Анатолию.

До декабря 2020 года собственником Malaceli в госреестрах был указан Николай Архипов, который, в частности, указывался конечным бенефициаром ООО "Акваресурс-1" (Теребля-Рикская ГЭС, Ужгород). Сейчас конечным собственником этой компании также указан сын Бойко.

Согласно материалам НКРЭКУ, "Волыньоблэнерго" и "Акваресурс-1" входят в одну вертикально-интегрированную группу компаний.

С сентября 2020 года прямым владельцем 100% в уставном капитале "Закарпаттяэнергосбыт" указана Юлия Бойко, ранее конечным бенефициаром поставляющей компании была нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина через "Закарпаттяоблэнерго".

Выручка "Закарпаттяэнергосбыт" в 2019 году составила 2,61 млрд грн, чистая прибыль – 1,79 млн грн, "Волыньэлектросбыт" – 1,91 млрд грн и 0,57 млн грн соответственно.