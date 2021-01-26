Окружение нардепа Бойко оформляет покупку энергокомпании Левочкиной на Закарпатье
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Malaceli Limited приобрести свыше 50% в уставном капитале ООО "Закарпаттяэнергосбыт".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Malaceli также является собственником ООО "Волыньэлектросбыт", отмечает Интерфакс-Украина.
Согласно данным госреестра юрлиц, бенефициаром Malaceli Limited сейчас указан Владимир Крупко – бывший директор ООО "Укристгаз", приватизировавшей в 2013 году 75% акций АО "Волыньоблэнерго". Фирму связывали с окружением бывшего министра энергетики, а ныне нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко и олигарха Дмитрия Фирташа.
В 2020 году АМКУ согласовал приобретение 75% акций АО "Волыньоблэнерго" компании ЗНВКИФ "Оникс", которая принадлежит сыну Юрия Бойко Анатолию.
До декабря 2020 года собственником Malaceli в госреестрах был указан Николай Архипов, который, в частности, указывался конечным бенефициаром ООО "Акваресурс-1" (Теребля-Рикская ГЭС, Ужгород). Сейчас конечным собственником этой компании также указан сын Бойко.
Согласно материалам НКРЭКУ, "Волыньоблэнерго" и "Акваресурс-1" входят в одну вертикально-интегрированную группу компаний.
С сентября 2020 года прямым владельцем 100% в уставном капитале "Закарпаттяэнергосбыт" указана Юлия Бойко, ранее конечным бенефициаром поставляющей компании была нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина через "Закарпаттяоблэнерго".
Выручка "Закарпаттяэнергосбыт" в 2019 году составила 2,61 млрд грн, чистая прибыль – 1,79 млн грн, "Волыньэлектросбыт" – 1,91 млрд грн и 0,57 млн грн соответственно.
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Может попрезираем дебилов (в том числе и меня), которые посадили царствовать барыгу, слившего все ожидания и требования Майдана?
Тогда уточню. Украина, разорванная бандитским режимом януковоща, десятки "смотрящих", тысячи титушек и их организаторов. Убийства на Майдане, разгоны местных "Майданов" В каждом городе пособники регионалов от депутатов гор советов, ментов, СБУшников "хозяйственников" Одним словом сажать тюрем не хватит и......тишина..... Что еще должно было произойти, что не произошло, чтобы наконец этих тварей даже по беспределу не начали отправлять на зону? Какой рыгаловский бизнес был разрушен? Частично верхушка этих тварей свалила в кацапстан, куча осталась, но подпитывающий их бизнес как работал так и работает.
Остановил кацапов - кацапов остановили ринувшие на фронт добробаты и армия волонтеров (низкий им поклон)
Не допустил дефолт - ну если для вас обвал нац валюты в 3 раза с ручной алкоголичкой Гонтаревой это достижение.....
Томос...мова....віра.... раньше это называлось проще - "хлеба и зрелищ" - халопам хватало (и сейчас хватает)
Что помню... помню сыночка в депутаты протянул, наверно чтобы более мощно бороться с захватчиками. Красиво распиарил и затем не менее красиво слил все реформы. Бесхребетный ДБР, Деканоидзе с "мешками денег", судебная.... ох и вспоминать этого "положившего 5 лет своей жизни" упыря не хочется.
В моем понимании Порох пришел на переломном моменте имея огромнейшую поддержку и надежды людей. Это было просто идеальное время патриотического подъема нации. Мог стать великим президентом и войти в Историю Украины как точка отсчета демократии. В итоге продался рыгалам с потрохами превратившись в очередного Ющенко. Соевые говорят 73% голосовали по приколу, лишь бы не за Пороха. Но сами себе бояться задать вопрос почему не за него? Зеля - чисто технический кандидат. Отлетит на следующих выборах с парашным рейтингом, если раньше на вилах не вынесут. В моем понимании зеля - это ссаная тряпка, которой беня отхлестал пороха по роже, когда тот решил поиграть в очередного сцаря.