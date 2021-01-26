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Окружение нардепа Бойко оформляет покупку энергокомпании Левочкиной на Закарпатье

Окружение нардепа Бойко оформляет покупку энергокомпании Левочкиной на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Malaceli Limited приобрести свыше 50% в уставном капитале ООО "Закарпаттяэнергосбыт".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Malaceli также является собственником ООО "Волыньэлектросбыт", отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным госреестра юрлиц, бенефициаром Malaceli Limited сейчас указан Владимир Крупко – бывший директор ООО "Укристгаз", приватизировавшей в 2013 году 75% акций АО "Волыньоблэнерго". Фирму связывали с окружением бывшего министра энергетики, а ныне нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко и олигарха Дмитрия Фирташа.

В 2020 году АМКУ согласовал приобретение 75% акций АО "Волыньоблэнерго" компании ЗНВКИФ "Оникс", которая принадлежит сыну Юрия Бойко Анатолию.

До декабря 2020 года собственником Malaceli в госреестрах был указан Николай Архипов, который, в частности, указывался конечным бенефициаром ООО "Акваресурс-1" (Теребля-Рикская ГЭС, Ужгород). Сейчас конечным собственником этой компании также указан сын Бойко.

Согласно материалам НКРЭКУ, "Волыньоблэнерго" и "Акваресурс-1" входят в одну вертикально-интегрированную группу компаний.

С сентября 2020 года прямым владельцем 100% в уставном капитале "Закарпаттяэнергосбыт" указана Юлия Бойко, ранее конечным бенефициаром поставляющей компании была нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина через "Закарпаттяоблэнерго".

Выручка "Закарпаттяэнергосбыт" в 2019 году составила 2,61 млрд грн, чистая прибыль – 1,79 млн грн, "Волыньэлектросбыт" – 1,91 млрд грн и 0,57 млн грн соответственно.

Автор: 

Бойко Юрій (68) Льовочкін Сергій (43) обленерго (325) купівля (1319) Льовочкіна Юлія (29) Антимонопольний комітет (1444) Закарпатська область (276)


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Топ коментарі
+6
Сначала эти Левочкины-Бойки и им подобные у народа все украли. Сейчас добивают тарифами. И сколько мы это ворье будем терпеть? Если народ взорвется ненавистью - улететь за границу, как во времена Майдана, им уже не дадут, вспомнят про участь Каддафи
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26.01.2021 11:02
+2
Доколе эти шакалы будут кромсать Украину?!! Я ПРЕЗИРАЮ каждого дебила, посчитавшего себя мудрым и прозорливым, и отдавшего свой голос за хаос, обнищание и уничтожение страны и ее граждан!!!
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26.01.2021 14:03
+1
выручку вывели в офшоры, с прибыли заплатили налоги
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26.01.2021 14:39
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Сначала эти Левочкины-Бойки и им подобные у народа все украли. Сейчас добивают тарифами. И сколько мы это ворье будем терпеть? Если народ взорвется ненавистью - улететь за границу, как во времена Майдана, им уже не дадут, вспомнят про участь Каддафи
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26.01.2021 11:02 Відповісти
На черзі купівля нового ТВ-канала?
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26.01.2021 12:29 Відповісти
выручка(грабеж украинского потребителя ) млрд .чистая прибыль- крохи
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26.01.2021 13:33 Відповісти
выручку вывели в офшоры, с прибыли заплатили налоги
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26.01.2021 14:39 Відповісти
Доколе эти шакалы будут кромсать Украину?!! Я ПРЕЗИРАЮ каждого дебила, посчитавшего себя мудрым и прозорливым, и отдавшего свой голос за хаос, обнищание и уничтожение страны и ее граждан!!!
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26.01.2021 14:03 Відповісти
Вы о чем? Может назовете хоть одну фамилию рыгала, которого гецьман (имея ген. прокурором своего кума алкаша) за 5 лет посадил? Или какой ТВ кацапский канал закрыл? Может Вам стоит немного "расширить" свой кругозор?
Может попрезираем дебилов (в том числе и меня), которые посадили царствовать барыгу, слившего все ожидания и требования Майдана?
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26.01.2021 18:22 Відповісти
Тот, кого вы называете царствующим барыгой, положил 5 лет своей жизни, чтобы удержать обворованную страну на плаву, возродил со своей командой, активистами и волонтерами распорошенную голую, босую, невооруженную Армию, и не дал рашистским захватчикам вылезть за пределы Донбасса. Не дал стране скатиться в дефолт. Я не говорю уже о том, благодаря тому самому "барыге" Порошенко, Украина таки добилась Ассоциации с ЕС и безвиза, получила ТОМОС. Много агентов кремля смылось за поребрик, но много и осталось. И "благодаря" несовершенству судебной системы, не удалось законными методами посадить многих колаборантов и предателей. А ублюдки пОРТНОВ и Ко продолжают рулить в судах. С большой долей уверенности могу сказать, что зеленский и за две каденции не сделает тысячной доли того, что сделал для страны Порошенко. Конек зеленского- гАвАрить, а Порошенко- делать!
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26.01.2021 18:58 Відповісти
Я фактически пустил слезу, но....нет. Вы так и не ответили на мой вопрос про рыгалов и их ТВ.
Тогда уточню. Украина, разорванная бандитским режимом януковоща, десятки "смотрящих", тысячи титушек и их организаторов. Убийства на Майдане, разгоны местных "Майданов" В каждом городе пособники регионалов от депутатов гор советов, ментов, СБУшников "хозяйственников" Одним словом сажать тюрем не хватит и......тишина..... Что еще должно было произойти, что не произошло, чтобы наконец этих тварей даже по беспределу не начали отправлять на зону? Какой рыгаловский бизнес был разрушен? Частично верхушка этих тварей свалила в кацапстан, куча осталась, но подпитывающий их бизнес как работал так и работает.
Остановил кацапов - кацапов остановили ринувшие на фронт добробаты и армия волонтеров (низкий им поклон)
Не допустил дефолт - ну если для вас обвал нац валюты в 3 раза с ручной алкоголичкой Гонтаревой это достижение.....
Томос...мова....віра.... раньше это называлось проще - "хлеба и зрелищ" - халопам хватало (и сейчас хватает)
Что помню... помню сыночка в депутаты протянул, наверно чтобы более мощно бороться с захватчиками. Красиво распиарил и затем не менее красиво слил все реформы. Бесхребетный ДБР, Деканоидзе с "мешками денег", судебная.... ох и вспоминать этого "положившего 5 лет своей жизни" упыря не хочется.
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26.01.2021 20:22 Відповісти
Убедили, Порошенко- упырь и кака, а зеленский-бессеребреник и душка."Кака" не садил сепаров и колабарантов, этот садит всех, кто готов защищать Украину даже ценой жизни. Куча добровольцев в СИЗО, на Майдановцев завел уголовные дела, армейцев сделал живыми мишенями. А так, все нормально, вОВА цяця! Спорить больше не стану, т.к своего мнения не изменю.
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26.01.2021 21:08 Відповісти
Я не понимаю зачем Вы подыгрываете людям, которые пытаются развалить нашу страну, разделяя людей по географии, языку, вот теперь "соевый ты или зелебобик"?
В моем понимании Порох пришел на переломном моменте имея огромнейшую поддержку и надежды людей. Это было просто идеальное время патриотического подъема нации. Мог стать великим президентом и войти в Историю Украины как точка отсчета демократии. В итоге продался рыгалам с потрохами превратившись в очередного Ющенко. Соевые говорят 73% голосовали по приколу, лишь бы не за Пороха. Но сами себе бояться задать вопрос почему не за него? Зеля - чисто технический кандидат. Отлетит на следующих выборах с парашным рейтингом, если раньше на вилах не вынесут. В моем понимании зеля - это ссаная тряпка, которой беня отхлестал пороха по роже, когда тот решил поиграть в очередного сцаря.
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26.01.2021 21:44 Відповісти
Зараз ситуація в Україні як два пальці...схожа на ситуації в 2009,2013 роках. Основна мотивація такого аналізу проста ....рівень(рейтинг) ознак Державності або відсутній взагалі або має сотий відсоток від одиниці. І то, завдяки нашій армії,яка постійно зазнає удари від зрад політично-військового керівництва та пятої колони. Так що, буде не дивним,якщо замість обісцяного підняття економіки в цьому році від Зеленського,,буде реверс через задній прохід для всьього людського контингенту в т.ч. і недолугих голосіянтів- еквілібристів за ватопацифіське кодло,організованих диверсантами з РФ. Все просто,на очах.
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26.01.2021 19:38 Відповісти

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