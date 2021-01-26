АМКУ разрешил компании основателя Nemiroff купить агрохолдинг "Росток"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Samoran Investments Limited (Британские Виргинские острова) приобрести акции кипрской компании Rostok Agroinvest Limited, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщалось, в октябре 2019 года АМКУ разрешил Samoran Investments Limited приобрести более 25% акций компании Rostok Agroinvest Limited, а в апреле разрешил довести долю до 49,9999%.

Тогда АМКУ также предоставил физлицу - гражданину Украины разрешение на приобретение через белизский офшор GA Investments Limited еще 49,9999% акций кипрской Rostok Agroinvest Limited.

По данным Комитета, Rostok Agroinvest Limited управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования, в частности входящих в состав группы "Росток". На момент совершения концентрации конечным бенефициарным владельцем группы был Виктор Купавцев.

Samoran Investments управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования и не осуществляет деятельности на территории Украины. Конечным бенефициарным владельцем компании является Яков Грибов. Вместе с Беллой Финкельштейн он занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Они связаны отношениями контроля с резидентами Украины, которые занимаются производством изделий из бетона для строительства, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей деталями для автотранспортных средств и другими направлениями.

Грибов, Финкельштейн и Анатолий Кипиш также совместно контролируют резидентов Украины, которые занимаются производством и реализацией водки и ликероводочных напитков (Nemiroff Vodka Ltd), соевого масла (весь объем которого идет на экспорт) и продуктов переработки сои, их оптовой реализацией на территории Украины и за ее пределами и др.

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Напомним, в ноябре 2018 года суд передал активы агрохолдинга "Росток-Холдинг" в управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Собственники агрохолдинга сочли такие действия незаконными и оспаривали их в судах.

При этом Нацполиция вела расследование в отношении бенефициаров компании, которых подозревали в незаконном завладении средствами Якова Грибова.

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.

В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании. Земельный банк группы составлял около 60 тыс. га.