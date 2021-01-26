Минсоцполитики поручило найти и внести в реестр частные дома престарелых

Национальная социальная сервисная служба с участием областных администраций в течении месяце должна выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениям для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Национальная социальная сервисная служба с участием областных и Киевской городской государственных администраций в месячный срок примет меры по выявлению и внесения в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг информации о поставщиках социальных услуг негосударственного сектора с временным или постоянным проживанием граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, бездомных, лиц освобожденных из мест лишения свободы, лиц с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ", – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что после внесения информации в реестр Национальная сервисная служба должна обеспечить проведение мониторинга деятельности поставщиков социальных услуг негосударственного сектора.

Напомним, пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых по делу.