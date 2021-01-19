Прокуратура открыла дело против нардепа Дубинского по решению суда

Офис генерального прокурора по решению Печерского районного суда города Киева открыл два уголовных производства в связи с возможными правонарушениями одного из народных депутатов Украины.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, уголовные производства открыты в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января, передает Интерфакс-Украина.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК).

Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата, но речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Как сообщалось, на минувшей неделе США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

В 2019 году журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье экс-журналиста Дубинского принадлежат 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2 млн.

Большинство активов оформлено на мать-пенсионерку и жену нардепа. В 2020 году Дубинский указал в декларации в качестве подарка от мамы три элитных автомобиля общей стоимостью 2,8 млн грн. Кроме того, в январе 2020 года Дубинский купил еще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн грн.

Кроме того, согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro Sro с уставным капиталом 5 тыс. евро, но не указал ее в своей декларации. С 18 февраля 2020 года фирму переоформили на жену Дубинского, после чего ее название было изменено на Tsyb Pro S.r.o.