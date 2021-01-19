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Прокуратура открыла дело против нардепа Дубинского по решению суда

Прокуратура открыла дело против нардепа Дубинского по решению суда

Офис генерального прокурора по решению Печерского районного суда города Киева открыл два уголовных производства в связи с возможными правонарушениями одного из народных депутатов Украины.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, уголовные производства открыты в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января, передает Интерфакс-Украина.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК).

Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата, но речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Как сообщалось, на минувшей неделе США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

В 2019 году журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье экс-журналиста Дубинского принадлежат 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2 млн. 

Большинство активов оформлено на мать-пенсионерку и жену нардепа. В 2020 году Дубинский указал в декларации в качестве подарка от мамы три элитных автомобиля общей стоимостью 2,8 млн грн. Кроме того, в январе 2020 года Дубинский купил еще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн грн.

Кроме того, согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro Sro с уставным капиталом 5 тыс. евро, но не указал ее в своей декларации. С 18 февраля 2020 года фирму переоформили на жену Дубинского, после чего ее название было изменено на Tsyb Pro S.r.o.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Венедіктова (74) Дубінський Олександр (59) Офіс Генпрокурора (458)


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Ну, что тварь мохнорылая, дов*****ался ?
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19.01.2021 19:54 Відповісти

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