Zurich Insurance подтвердила отказ от участия в проекте "Северный поток-2"

Швейцарская траховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе страховой компании, передает Интерфакс-Украина.

"Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, включая законы США. Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", и мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе", – пояснили в компании.

По данным агентства Bloomberg, Zurich – это один из многих страховщиков, задействованных на проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.